¿Qué hacer el fin de semana en CDMX? Actividades para divertirte 18 y 19 de julio (Cuartoscuro)

Si estás buscando qué hacer el fin de semana en la Ciudad de México (CDMX), esta cuenta con muchas actividades para toda la familia.

Conoce la cartelera que tenemos para ti y visita los mejores lugares de la ciudad en donde podrás asistir a exposiciones, conocer de la vida silvestre, escuchar buena música y hasta ser parte de la gran celebración de la final del Mundial 2026.

Tributo a The Beatles

Inicia tu sábado con una visita al Palacio Postal, para disfrutar de un concierto tributo a los ingleses más conocidos en el mundo.

Los Big Bens se darán cita este fin de semana para interpretar los grandes éxitos de The Beatles, por lo que será una gran oportunidad para volver a recordar al cuarteto de Liverpool. Te recomendamos llegar temprano, ya que el evento tendrá cupo limitado.

Lugar: Palacio Postal, CDMX

Día: 18 de julio 2026

Horario: 12:00 horas

Costo: entrada libre

Serpientes en Chapultepec

Si lo que quieres es conocer sobre la naturaleza y sus misteriosos reptiles, te recomendamos visitar el Festival de la Serpiente en el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental. En este evento podrás conocer más sobre estos animales, que cumplen una función esencial para mantener el equilibrio en la naturaleza. A la par, contará con charlas, talleres y una exposición fotográfica para entender más a las serpientes.

Lugar: Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental

Día: 18 de julio 2026

Horario: a partir de las 09:00 horas

Costo: entrada gratuita

Si no saldrás de la ciudad y lo que necesitas es iniciar tus vacaciones con la mejor actitud, te recomendamos algunos eventos a los que podrás asistir el domingo antes de la gran final de la Copa del Mundo 2026.

Festival Galáctico: Yo soy tu padre.

Este evento inspirado en Star Wars llega a la CDMX para hacer un homenaje a esta saga cinematográfica con batallas con sable de luz y la proyección de algunas películas de la secuela, y también podrás encontrar comida estilo galáctico. Recuerda que la invitación es para toda la familia.

Lugar: Alcaldía Venustiano Carranza.

Día: 19 de julio 2026 (unico día)

Horario: 12:00 horas

Costo: sin costo alguno

Presentación: La tramafat

Para los que buscan algo diferente, te recomendamos darte una escapada al Bosque de Aragón, en donde podrás encontrar diversas actividades culturales y conciertos musicales.

Inicia tu tarde con un viaje a un mundo donde el vapor impulsa la imaginación y la música bajo la estética de Steampunk.

Si lo que buscas es algo más informativo, este espacio también contará con pláticas sobre el cuidado de las mascotas en el parque canino.

Lugar: Bosque de Aragón en la palapa del balneario

Día: 19 de julio 2026

Horario: 13:00 horas

Costo: actividad gratuita

Final del Mundial 2026

Si tu plan es ver la final del Mundial 2026, te recomendamos asistir a los puntos del Fan Fest que el gobierno capitalino instaló para vivir los partidos de este torneo de futbol. El punto principal para vibrar con el partido de España vs. Argentina será el Zócalo capitalino, aunque también podrás acercarte a las distintas sedes habilitadas en la ciudad. Te sugerimos consultar los canales oficiales para conocer los puntos donde están ubicados y recuerda llegar temprano, ya que los espacios tienen un límite de cupo.

Lugar: Zócalo de la CDMX

Día: 19 de julio 2026

Horario: Llega con tiempo, ya que el partido inicia a las 13:00 horas

Costo: entrada libre