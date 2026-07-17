Resultados Chispazo Clásico 17 de julio 2026: números ganadores del sorteo 12134

Sorteo Chispazo clásico 17 de julio Este viernes se dieron a conocer los resultados en la Lotería Nacional (Crónica Digital)

Chispazo Clásico 12134 de la Lotería Nacional se llevó a cabo este viernes 17 de julio, fecha en la que se conocieron los números ganadores y premios del sorteo.

¿Cuánto se gana en Chispazo?

El premio en Chispazo varía en cada sorteo, debido a que no existe una bolsa fija garantizada. La cantidad que se reparte entre los ganadores se calcula con base en la recaudación total de la jornada. Los participantes pueden aspirar a diferentes niveles de premio según el número de aciertos.

Quienes logran cinco aciertos alcanzan el primer lugar y obtienen la mayor parte del premio acumulado. Con cuatro o tres coincidencias también se reciben montos variables. En el caso de acertar únicamente dos números, el premio es fijo y corresponde a una cantidad menor.

¿Cómo se juega Chispazo?

El objetivo es elegir una combinación de números dentro de un rango que va del 1 al 28. Es posible seleccionar cinco o seis.

El jugador puede elegir sus números manualmente o dejar que el sistema los asigne de manera aleatoria mediante la modalidad automática.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Chispazo 12134

El sorteo Chispazo 12134 se transmitió en vivo a través de Youtube de la Lotería Nacional.

Las transmisiones suelen estar disponibles en redes sociales, donde también se pueden consultar repeticiones del sorteo una vez concluido. A continuación, te presentamos los números ganadores:

Resultados Chispazo Clásico 12134 Números ganadores del sorteo 17 de julio

¿A qué hora fue el sorteo de Chispazo 12134?

El Chispazo Clásico se realiza todos los días a las 21:00 horas, mientras que existe una edición adicional conocida como Chispazo de las Tres, que se celebra a las 15:00 horas.

¿Dónde consultar los resultados del Chispazo 12134?

Los resultados oficiales del Chispazo 12134 pueden verificarse a través de distintos canales autorizados. La página web de la Lotería Nacional es la fuente principal para confirmar los números ganadores y revisar detalles del sorteo.

También es posible acudir a expendios autorizados, donde los agentes pueden validar el boleto mediante sistemas electrónicos.

¿Cuánto cuesta jugar Chispazo?

El costo de participación en Chispazo es accesible, lo que contribuye a su popularidad. Una combinación sencilla de cinco números tiene un precio base de 10 pesos. En caso de optar por combinaciones múltiples, el costo aumenta de acuerdo con la cantidad de números elegidos.