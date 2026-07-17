Resultados Melate, Revancha y Revanchita 17 de julio 2026: números ganadores del sorteo 4240

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 17 de julio (Crónica Digital)

El sorteo Melate, Revancha y Revanchita número 4240 mantiene a miles de participantes atentos a los resultados y números ganadores de este viernes 17 de julio.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4240?

La bolsa acumulada del Melate 4240 llegó a los 141 millones de pesos, una cifra que refleja algunas semanas sin un ganador del premio mayor. Cada sorteo sin aciertos incrementa el monto acumulado.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4240

El sorteo es transmitido en vivo por la Lotería Nacional a través de YouTube.

Quienes no pudieron ver el evento en directo pueden consultar la repetición completa en el canal oficial de la Lotería Nacional, además de revisar los resultados actualizados en su portal institucional.

¿A qué hora es el sorteo Melate 4240?

El sorteo Melate 4240 comenzó a las nueve de la noche, en el horario habitual establecido por la Lotería Nacional. En una sola jornada se realizaron también las ediciones Revancha y Revanchita, ofreciendo tres oportunidades de ganar en una misma noche con un único boleto.

¿Cómo se juega Melate?

Cada jugador selecciona entre seis y diez números del 1 al 56. Durante el sorteo, se extraen seis esferas ganadoras y una adicional llamada “complementaria”, la cual define algunos premios secundarios.

Una de sus ventajas es que con el mismo boleto se participa automáticamente en Revancha y Revanchita.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4240?

Los resultados oficiales del Melate 4240 pueden verificarse en el sitio web de la Lotería Nacional, en los expendios autorizados o mediante el verificador digital en línea, donde los jugadores pueden ingresar el número de folio de su boleto y conocer de inmediato si han resultado ganadores.

¿Cuánto cuesta participar en Melate?

El costo básico del Melate es de 15 pesos, mientras que Revancha tiene un precio adicional de 10 pesos y Revanchita cuesta 5 pesos más. Con una inversión total de 30 pesos, el participante puede acceder a las tres modalidades y multiplicar sus posibilidades de ganar un premio millonario.