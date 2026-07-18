Resultados del Chispazo Clásico de HOY 18 de julio: números ganadores del sorteo 12136 Conoce los números ganadores del tradicional sorteo Chispazo del sábado 18 de julio (Unsplash)

Este sábado 18 de julio se llevó a cabo un nuevo sorteo de Chispazo Clásico, por lo que aquí te compartimos los números ganadores del sorteo 12136.

Resultados del Chispazo Clásico Sorteo 12136: Números ganadores de hoy

El Chispazo de la Lotería Nacional realiza dos sorteos todos los días: el primero es el Chispazo de las Tres y el segundo es el Chispazo Clásico, por lo que aquí te compartimos los números ganadores de hoy, sábado 18 de julio:

Chispazo de las Tres: 04-07-10-20-26

Chispazo Clásico:

¿A qué hora son los sorteos de Chispazo hoy 18 de julio?

El Chispazo se lleva a cabo todos los días en dos ocasiones diferentes; los horarios del sorteo están distribuidos de la siguiente manera:

Chispazo de las Tres a las 15:00 hrs.

a las 15:00 hrs. Chispazo Clásico a las 21:00 hrs.

¿Cuánto cuesta jugar Chispazo?

El Chispazo Clásico tiene un costo de $10 pesos por cada combinación sencilla de 5 números que hayas elegido. También puedes jugar combinaciones múltiples, seleccionando de 6 a 7 números; por lo tanto, si compras 6 números con 6 combinaciones, el costo será de $60 pesos.

¿Dónde consultar los resultados del Chispazo 12136?

Para saber si resultaste ganador del Chispazo Clásico 12136, puedes acudir con tu agente autorizado para que ingrese tu boleto en la máquina de Lotería Nacional y te indique si ganaste algún premio. También puedes consultar los resultados del Chispazo en la página de internet de la Lotería Nacional.

¿Cómo y dónde cobrar tu boleto premiado del Chispazo de la Lotería Nacional?

Si resultaste ganador del Chispazo Clásico, deberás acudir a las oficinas de la Lotería Nacional ubicadas en Av. Insurgentes Sur No. 1397, Col. Insurgentes Mixcoac, C.P. 03920.

Por otra parte, en caso de que el premio sea menor a $9,999.99, podrás cobrarlo en agencias de venta directa o expendios, y desde $3,000 en los bancos Santander o Scotiabank.

Cabe señalar que para recibir tu premio deberás contar con tus boletos o constancias de participación digital, puesto que estos son tus comprobantes con los que podrás cobrar el premio, y solo tienes 60 días naturales para hacer el cobro.