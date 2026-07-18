Resultados Melate Retro 1652: números ganadores del sorteo de hoy sábado 18 de julio de 2026 Consulta los resultados del Melate Retro 1652 hoy, sábado 18 de julio (Pixabay)

Este sábado 18 de julio se llevó a cabo el sorteo de Melate Retro 1652, por lo que aquí te compartimos los números ganadores, así como todos los detalles de este sorteo de la Lotería Nacional.

En el Melate Retro 1652 de hoy, la bolsa acumulada fue de 15 millones de pesos, siendo una de las más altas en lo que va del año; por lo tanto, si concursaste en esta edición, aquí están los números ganadores.

Números ganadores del Melate Retro 1652

Estos son los números ganadores del Melate Retro 1652 de hoy sábado 18 de julio: Pendiente.

¿A qué hora fue el Melate Retro 1652 hoy 18 de julio?

El sorteo estelar de este sábado 18 de julio, Melate Retro 1652, que en esta ocasión tuvo una bolsa acumulada de 15 millones de pesos, se llevó a cabo a las 21:00 horas.

Si no pudiste participar, recuerda que el sorteo Melate Retro se realiza todas las semanas, los días martes y sábados.

¿Dónde consultar los resultados oficiales del Melate Retro?

Para saber si resultaste ganador del Melate Retro 1652, puedes acudir con tu agente autorizado para que ingrese tu boleto en la máquina de la Lotería Nacional y te indique si ganaste algún premio.

¿Qué hacer si resultaste ganador del Melate Retro?

Si resultaste ganador del Melate Retro 1652, deberás acudir a las oficinas de la Lotería Nacional ubicadas en Av. Insurgentes Sur No. 1397, Col. Insurgentes Mixcoac, C.P. 03920.

Por otra parte, en caso de que el premio sea menor a $9,999.99, podrás cobrarlo en agencias de venta directa o expendios, y desde $3,000 en los bancos Santander o Scotiabank.

Cabe señalar que para recibir tu premio deberás contar con tus boletos o constancias de participación digital, puesto que estos son tus comprobantes con los que podrás cobrar el premio, y solo tienes 60 días naturales para hacer el cobro.