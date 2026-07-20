Survivor México 2026: horario, cómo y dónde ver en vivo el estreno del reality Conoce cuándo y a qué hora empieza Survivor México 2026, así como dónde podrás verlo en vivo (Survivor México)

En pocas horas dará inicio la nueva temporada de Survivor México 2026; por lo anterior, aquí te compartimos todo lo que necesitas saber: cuál será su horario de estreno, dónde y cómo podrás verlo.

Esta edición de Survivor México contará con nuevos retos y participantes, además de una nueva dinámica la cual intensificará la competencia.

¿A qué hora empieza Survivor México 2026 hoy?

Carlos Guerrero, también conocido como el “Warrior”, será el encargado de conducir la nueva temporada de Survivor México: La Reliquia en Llamas, la cual dará inicio este lunes 20 de julio a las 6:30 de la tarde, tiempo del centro de México.

¿Cómo y dónde ver en vivo la transmisión de Survivor México?

Esta nueva temporada de Survivor México 2026 será transmitida en vivo a través de televisión abierta en Azteca UNO, en la plataforma de streaming Disney+ o, bien, desde la página web de TV Azteca.

Si quisieras seguir la transmisión en vivo desde la página web de TV Azteca, lo único que tienes que hacer es:

Entrar al sitio web de TV Azteca

Dirigirte al apartado de “En Vivo”

Seleccionar el canal de Azteca UNO

Listo, deberá aparecerte la transmisión en vivo de Survivor México 2026 a partir de las 18:30 horas.

¿Quiénes son los participantes confirmados para “La Reliquia en Llamas”?

Survivor México 2026 contará con 16 nuevos participantes, de los cuales únicamente hay 12 confirmados, mientras que los 4 restantes serán revelados hasta el estreno de esta noche.

Mientras tanto, aquí te compartimos la lista completa de los participantes confirmados de Survivor México 2026:

Viviann Baeza

Julio Camejo

Shada Hernández

Sahit Sosa

Bobby Larios

Rey Grupero

Javier Márquez

Azalia Ojeda

Aurélie Garzonio

Abel Robles

Anahí Izali

Tzasna Carrasco

Los 16 participantes de esta edición serán divididos en dos tribus que competirán entre sí en desafíos extremos para conseguir beneficios y provisiones hasta que quede un solo sobreviviente, el cual será el ganador del gran premio de 2 millones de pesos.

Uno de los nuevos desafíos que se implementarán en esta temporada es que los participantes tendrán que competir por la Reliquia en Llamas, la cual está dividida en piezas que los sobrevivientes deberán conseguir y unir para obtener beneficios inesperados.