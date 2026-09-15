¿Día de la Independencia o Grito de Independencia? ¿Qué se celebra exactamente este martes 15 de septiembre?

15 de septiembre Las celebraciones de la noche preceden al Día de la Independencia y tienen su razón histórica de ser. (Wikipedia Commons y cuartoscuro)

¡Ha llegado el momento de celebrar las Fiestas Patrias! Sin embargo, algunos todavía se preguntan por qué las celebraciones abarcan dos días, y qué es exactamente los que se celebra el 15 de septiembre. Aquí te recordamos un poco de la historia que llevó a la actual celebración.

15 de septiembre: ¿Por qué se celebra el “Grito de Dolores” en esta fecha?

El denominado “Grito de Dolores”, el cual marcó el inicio de la guerra de once años por la Independencia de México, se dio durante la madrugada del 16 de septiembre de 1810 en Guanajuato. El evento, como a muchos se nos enseñó en la escuela, no constituyó un acto planeado. Ante la sospecha de que el plan de los Insurgentes de rebelarse contra el Imperio Español había sido descubierto, Josefa Ortiz de Domínguez informó a Miguel Hidalgo y Costilla, quien a su vez decidió que era esencial convocar al pueblo en armas de inmediato. Bajo un estandarte de la Vírgen de Guadalupe, el sonido de una campana y gritos de “Viva la Virgen de Guadalupe” y “iViva San Miguel Arcángel!”, Miguel Hidalgo dio inicio al evento que hoy en día celebramos durante el mes de septiembre. Con el tiempo, se agregó al cántico el “¡Viva México!" junto con los nombres de todos los héroes de la patria que contribuyeron a construir el país a lo largo de su historia como nación independiente. También es común que los presidentes agreguen sus propias menciones que piensen relevantes.

Sin embargo, queda la pregunta para muchos de por qué si el grito se dio el 16 de septiembre, en la actualidad la presidencia de la República lo lleva a cabo una noche antes.

El responsable comúnmente señalado de que esto sea así es el presidente Porfirio Díaz. En 1896, Díaz trasladó la campana que Hidalgo tocó en Guanajuato al Palacio Nacional de la Ciudad de México, puesto que deseaba tocarla aquella noche. Además, se dice que el cambio fue una manera de que el día del grito coincidiera con su cumpleaños, el cual era el día 15.

Aunque es cierto que la celebración como la conocemos hoy en día, con el grito en el Palacio Nacional, se originó con el presidente oaxaqueño, según historiadores como Alfredo Ávila Rueda de la UNAM se tiene registro histórico de que en algunas comunidades se comenzaba a festejar un día antes desde 1824, pues es una costumbre hispana común iniciar los festejos en las vísperas del día conmemorativo.

Es así que el día 15 de septiembre no es más que una antesala al verdadero festivo, el cual marca el Día de la Independencia y es también por esto es el día 16, no el 15, el que se otorga como asueto nacional.