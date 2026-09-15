Filtran posibles cambios en Xbox Game Pass: Nuevos precios, plan con anuncios y adiós a los estrenos de día uno

Xbox El Game Pass podría tener cambios en precio y funcionalidad. (Pexels)

Xbox podría cambiar los precios de su Games Pass e introducir cambios significativos a los paquetes, de acuerdo con filtraciones. El servicio también incluiría anuncios, perderá los juegos en día uno y ya no te permitirá guardar progreso en la nube.

Xbox Game Pass: ¿Cuáles son los posibles cambios?

Xbox Game Pass es una suscripción que te permite acceder al catálogo de Xbox por una cuota mensual. En vez de comparar cada juego que desees jugar por separado, el servicio de streaming para videojuegos te permite disfrutar varios títulos dependiendo del plan que adquieras.

Actualmente, Game Pass se divide en cuatro planes:

Essential - $9.99 USD al mes: 50 juegos al mes y 5 horas en la nube

- $9.99 USD al mes: 50 juegos al mes y 5 horas en la nube PC Game Pass - $13.99 USD al mes: 300 juegos al mes y juegos desde el primer día

- $13.99 USD al mes: 300 juegos al mes y juegos desde el primer día Premium - $14.99 USD al mes: 200 juegos al mes, 10 horas en la nube y juegos desde el primer día

- $14.99 USD al mes: 200 juegos al mes, 10 horas en la nube y juegos desde el primer día Ultimate - $22.99 USD al mes: 400 juegos al mes, 15 horas en la nube y juegos desde el primer día

Sin embargo, el servicio podría pasar por cambios significativos, según lo que el usuario Slayven publicó en el foro de videojuegos ResetEra. El usuario tiene una reputación entre los usuarios de haber filtrado comunicación verídica sobre Game Pass con anterioridad.

De acuerdo a estas filtraciones, el Game Pass ahora tendría un plan básico que costaría $12.99 dólares con anuncios. La versión sin anuncios costaría $19.99. Este modelo se asemeja más al estilo que manejan muchas de las plataformas de streaming de películas hoy en día. Lo que no queda claro es de qué manera se implementarían los anuncios, y si estos afectarían la jugabilidad.

A partir de estos dos paquetes, el usuario luego podrá pagar por separado $5.99 dólares para tener acceso a la nube por 25 horas. El multijugador también se ofrecería por separado y costaría $10.99. Para tener acceso al Plan Familiar, que te permite contar con varios dispositivos, se agregarían $5.99 dólares.

Por último, se habla de que a partir de 2027, los juegos nuevos ya no serán estrenados en GamePass. Esto ya había sucedido con los títulos de la franquicia Call of Duty, pero esta vez se trataría de un cambio que afectaría a todos los lanzamientos.

Todos estos cambios deben ser tomados como rumores hasta el momento, a pesar de los pasados aciertos de la persona que los filtró. Sin embargo, de convertirse en ciertos, confirmarían que lo que compartió Asha Sharma cuando asumió el mando de directora ejecutiva: que Xbox se encontraba en una mala posición económica y se están en proceso de reestructurar su modelo económico.