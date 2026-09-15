Palomera de Snoopy Palomera de Snoopy en Cinemex: ¿Cuánto costará y cuándo saldrá a la venta el coleccionable? (X: @Cinemex)

La presencia de de los personajes de Peanuts este año no se detiene y trae consigo un nuevo coleccionable perfecto para los fanáticos.

Cinemex ha preparado una palomera especial inspirada en el emblemático Snoopy, recostado en su clásica postura sobre el techo de su casita roja junto a su inseparable amigo Woodstock. El detalle más destacado de este artículo coleccionable es que cuenta con luces LED.

¿Cuándo saldrá a la venta la palomera coleccionable de Snoopy en Cinemex?

La venta de la palomera de Snoopy estará disponible a partir del 17 de septiembre de 2026. Cabe destacar que se tratará de una venta general abierta a todo el público, por lo que no se requiere contar con tarjeta de membresía ni habrá etapa de preventa exclusiva.

¡La icónica Casa de Snoopy es el último coleccionable que tendremos de la colección edición Peanuts! 🤩 Ven por el tuyo a Cinemex a partir del 17 de septiembre. pic.twitter.com/68Gm0kZsgG — Cinemex (@Cinemex) September 15, 2026

¿Cuánto costará la palomera de Snoopy?

El coleccionable tendrá un costo de 620 pesos en combo. Hasta el momento, la cadena no ha especificado qué alimentos o bebidas incluirá dicho paquete.

¿Habrá una nueva película de Snoopy?

El lanzamiento de este coleccionable ha generado dudas entre los fans sobre el motivo de su llegada a la cartelera. La franquicia prepara su regreso a las pantallas con la película Snoopy Unleashed, cuyo estreno está previsto para el año 2027 a través de la plataforma Apple TV+.

La cinta estará bajo la dirección de Steve Martino. En esta nueva entrega, Snoopy se escapa de casa para reencontrarse con una vieja amiga que hasta ahora solo había sido mencionada en la tira cómica. Tras su huida, Charlie Brown y sus amigos emprenderán una aventura para traerlo de vuelta.