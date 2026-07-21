BARRAGÁN SS30: moda, migración e identidad protagonizan el desfile mexicano en Berlín

Víctor Barragán que presentó su nueva colección BARRAGÁN SS30 en Berlín Fashion Week Foto: BARRAGÁN

La moda suele ser una forma de expresión estética, pero también puede convertirse en un vehículo para cuestionar la historia, la política y la manera en que las sociedades construyen su identidad. Bajo esa premisa, el diseñador mexicano Víctor Barragán presentó su colección BARRAGÁN SS30 durante el Berlin Fashion Week, una propuesta que trasciende las tendencias para abrir una conversación sobre la migración, la nacionalidad y la representación de México en el mundo.

El desfile tuvo como escenario la Embajada de México en Berlín, un espacio cargado de simbolismo que transformó la pasarela en una reflexión sobre las fronteras físicas y culturales. Lejos de limitarse a mostrar nuevas siluetas o materiales, la colección plantea preguntas sobre quién define la identidad de un país y cómo ésta cambia dependiendo del contexto político, social e histórico.

La propuesta ha despertado el interés de figuras internacionales de la industria de la moda, consolidando a Barragán como una de las voces mexicanas con mayor proyección global y reafirmando el papel del diseño latinoamericano dentro de los principales circuitos de moda contemporánea.

Víctor Barragán que presentó su nueva colección BARRAGÁN SS30 en Berlín Fashion Week Foto: BARRAGÁN

Una colección que cuestiona la idea de una identidad única

En BARRAGÁN SS30, la identidad mexicana deja de entenderse como un concepto fijo para convertirse en una construcción plural. La colección parte de la idea de que no existe un único rostro, un solo cuerpo o una única forma de representar a México.

Víctor Barragán propone que la imagen del mexicano ha sido moldeada durante décadas por factores que van mucho más allá de la biología. Los medios de comunicación, la política, la historia colonial y las relaciones diplomáticas han contribuido a construir un imaginario que, con frecuencia, reduce la diversidad del país a una representación homogénea.

Frente a esa visión, el diseñador reivindica la multiplicidad de identidades que conviven dentro del territorio mexicano y plantea que la nacionalidad también se construye a partir de la experiencia, el desplazamiento y el reconocimiento institucional.

La colección invita al espectador a preguntarse quién determina cómo “debería” verse una persona mexicana y cómo esas expectativas terminan influyendo en la percepción que existe dentro y fuera del país.

Uno de los elementos más relevantes del desfile fue la elección de la Embajada de México en Berlín como sede oficial de la presentación.

Víctor Barragán que presentó su nueva colección BARRAGÁN SS30 en Berlín Fashion Week Foto: BARRAGÁN

Más que un recinto diplomático, Barragán convierte este espacio en una metáfora sobre la pertenencia y la validación de la identidad. Dentro de una embajada, la soberanía de un país se sostiene mediante acuerdos internacionales y documentos oficiales, lo que convierte al lugar en un territorio simbólico donde la nacionalidad adquiere reconocimiento legal aun cuando se encuentra fuera de sus fronteras.

Esta idea sirve como punto de partida para reflexionar sobre el papel que desempeñan los documentos migratorios, los procesos de naturalización y las políticas internacionales en la construcción de la identidad contemporánea.

Moda inspirada en la migración y el movimiento

La narrativa de BARRAGÁN SS30 también recupera momentos históricos que fortalecieron los vínculos entre México y Alemania, particularmente durante las décadas de 1930 y 1940, cuando ambos países compartieron procesos relacionados con la migración, el refugio y la producción cultural.

Estos antecedentes permiten construir un discurso donde la identidad deja de entenderse como un elemento estático y pasa a concebirse como el resultado de múltiples desplazamientos, encuentros e intercambios culturales.

Las prendas traducen estas ideas mediante referencias visuales a uniformes diplomáticos, vestimenta utilizada en hoteles y piezas que evocan el tránsito constante de personas entre distintos territorios. También aparecen elementos inspirados en artistas y creadores cuya obra ha contribuido a proyectar la imagen de México hacia el exterior.

El resultado es una colección donde cada diseño funciona como una narrativa sobre el movimiento humano y la manera en que las fronteras políticas influyen en la vida cotidiana.

Víctor Barragán que presentó su nueva colección BARRAGÁN SS30 en Berlín Fashion Week Foto: BARRAGÁN

¿Por qué la colección se llama SS30?

El nombre de la colección también posee un fuerte contenido simbólico.

Aunque las temporadas de moda suelen identificarse por el año en que serán comercializadas, Barragán eligió el nombre SS30 como una referencia política y especulativa vinculada al escenario internacional que podría existir al finalizar la actual administración presidencial de Donald Trump en Estados Unidos.

Con esta decisión, el diseñador introduce una dimensión temporal que invita a reflexionar sobre el futuro de temas como la migración, las fronteras, la nacionalidad y las políticas públicas que afectan el desplazamiento de millones de personas.

El concepto convierte a la colección en una especie de ejercicio de anticipación sobre cómo podrían transformarse las relaciones internacionales y la percepción de las identidades nacionales durante los próximos años.