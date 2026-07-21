Cervecería de Colima regresa a Costco con sus mini cervezas de 210 ml

"Lo pequeño es hermoso" Colimita

Cervecería de Colima vuelve a poner sobre la mesa una idea sencilla pero poderosa: muchas de las mejores historias comienzan con pequeños momentos.

Bajo la campaña “Lo Pequeño es Hermoso”, la cervecería mexicana anunció el regreso de las presentaciones de 210 mililitros de sus etiquetas más emblemáticas, Colimita y Piedra Lisa, a las tiendas Costco, una apuesta que busca acercar sus cervezas artesanales a un público más amplio mediante un formato pensado para compartir y disfrutar en cualquier ocasión.

"Lo pequeño es hermoso" Colimita

Una filosofía que celebra los momentos cotidianos

Más allá del lanzamiento de un producto, la iniciativa refleja la filosofía que ha acompañado a Cervecería de Colima desde sus inicios: valorar los instantes cotidianos que, aunque parecen simples, terminan convirtiéndose en recuerdos importantes.

La marca explica que las grandes experiencias no necesariamente ocurren en grandes celebraciones. Una conversación después del trabajo, una comida familiar, una reunión espontánea entre amigos o una tarde al aire libre pueden convertirse en el escenario perfecto para disfrutar una cerveza elaborada con atención al detalle.

Precisamente esa idea inspira la campaña “Lo Pequeño es Hermoso”, que busca recordar que muchas veces la calidad de un momento no depende de su tamaño, sino de las personas con quienes se comparte.

"Lo pequeño es hermoso" Colimita

Colimita: una lager mexicana que se ha convertido en referente

Uno de los grandes protagonistas del regreso es Colimita, considerada una de las cervezas más reconocidas de la casa.

Se trata de una lager con 4.4% de alcohol y 27 IBU, características que la convierten en una cerveza ligera, refrescante y muy fácil de beber.

Su perfil destaca por:

Notas herbales provenientes del lúpulo.

Amargor suave y equilibrado.

Cuerpo ligero.

Color dorado brillante.

Alta tomabilidad para distintos momentos del día.

Estas características han permitido que Colimita se consolide como una de las cervezas artesanales mexicanas más premiadas y apreciadas tanto por consumidores ocasionales como por aficionados a la cerveza independiente.

"Lo pequeño es hermoso" Colimita

Piedra Lisa mantiene su personalidad tropical

La otra protagonista del lanzamiento es Piedra Lisa, una Session IPA con 4.7% de alcohol y 41 IBU, diseñada para quienes buscan un perfil más aromático sin perder frescura.

Entre sus principales atributos destacan:

Aromas tropicales.

Perfil refrescante.

Equilibrio entre lúpulo y cuerpo.

Gran facilidad para beberse incluso en climas cálidos.

Cervecería de Colima asegura que el formato reducido conserva exactamente la misma personalidad que la botella tradicional, ofreciendo la misma experiencia sensorial en una presentación más práctica.

El regreso del paquete “Lo Pequeño es Hermoso”

Como parte de esta nueva etapa también regresa el paquete especial “Lo Pequeño es Hermoso”, disponible exclusivamente en Costco.

El paquete incluye:

6 botellas de Colimita de 210 ml.

6 botellas de Piedra Lisa de 210 ml.

Esta presentación busca facilitar el consumo compartido y ofrecer variedad para quienes desean conocer ambos estilos sin adquirir formatos de mayor tamaño.

"Lo pequeño es hermoso" Colimita

Una cervecería que ha construido identidad desde Colima

Fundada en 2014, Cervecería de Colima se ha consolidado como una de las cervecerías independientes más representativas de México.

Su propuesta nace de la inspiración que ofrece el estado de Colima: el Volcán de Fuego, el océano Pacífico y el clima tropical forman parte de la identidad de cada una de sus etiquetas.

Más que producir cerveza, la empresa busca transmitir una forma de entender la convivencia, donde cada botella representa una invitación a compartir con otras personas y convertir los momentos cotidianos en experiencias memorables.

En este contexto, las botellas de 210 ml permiten disfrutar cerveza artesanal sin necesidad de abrir envases de mayor capacidad, favoreciendo un consumo más flexible.