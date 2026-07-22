Luisito Comunica arremete contra Fede Vigevani por entrar a La Casa de los Famosos México: “Día triste para la resistencia youtubera”

Luisito Comunica criticó la entrada de su colega a LCDLF Foto: Especial

La cuenta regresiva para el inicio de La Casa de los Famosos México ya comenzó y a tan sólo unos días de que el reality show más esperado comience, ya se confirmó a la mayoría de los habitantes, entre ellos se encuentra el famoso youtuber Fede Vigevani, quien se ha posicionado como uno de los favoritos entre el público (especialmente ante una audiencia más joven).

El anuncio de su participación ha desatado una oleada de reacciones positivas en redes sociales debido a su carisma y el contenido que ha atrapado a miles de jóvenes. Sin embargo, no todos han sido comentarios favorables. Ejemplo de ello fue la última declaración del influencer Luisito Comunica, quien se posicionó ante la entrada de su colega.

¿Qué dijo Luisito Comunica sobre la participación de Fede Vigevani en LCDLF?

Tras el anuncio oficial del uruguayo Fede Vigevani como nuevo integrante de La Casa de los Famosos México, Luisito Comunica reaccionó en la publicación de Instagram donde se confirmó la noticia.

Aunque el comentario fue eliminado poco después, usuarios de redes sociales realizaron capturas de pantalla que comenzaron a circular ampliamente.

En el mensaje, el creador de contenido expresó que esperaba que la oferta económica hubiera sido lo suficientemente atractiva para justificar la decisión del Vigevani y agregó:

“Día triste para la resistencia youtubera”.

Posteriormente amplió su postura con otro comentario en el que aseguró que participar en este tipo de programas no representa un avance para quienes construyeron su carrera de manera independiente en plataformas digitales.

“No enaltece a los youtubers que tanto se han esforzado por ser las celebridades y estar por encima de la industria del entretenimiento antiguo”, señaló.

Fede Vigevani responde a la polémica

Las declaraciones de Luisito Comunica generaron miles de comentarios y llevaron a Fede Vigevani a explicar públicamente las razones que lo llevaron a aceptar la invitación.

Durante una entrevista con el programa Todo para la Mujer, conducido por Maxine Woodside, el creador de contenido negó que el aspecto económico hubiera sido el factor determinante.

“Mucha gente piensa que es como: ‘Ah, me pagaron muchísimo’, y la verdad, eso no. No es un tema económico, cero”.

Para Vigevani, ingresar al reality representa un nuevo desafío profesional y una oportunidad para explorar un formato completamente distinto al que ha desarrollado durante años en internet.

Desde su perspectiva, el reality no sustituye su carrera como creador digital, sino que funciona como una herramienta para diversificar su presencia en distintos espacios de entretenimiento.

Además, adelantó que mientras permanezca dentro de la casa, su equipo continuará publicando videos y contenido en sus redes sociales con el objetivo de mantener activa la comunicación con sus millones de seguidores.



