Día del Perro: 4 tips para darle la mejor vida a tu mascota

Día del Perro El Día del Perro es una celebración que une a todas las familias mexicanas. (Especial)

Cada 21 de julio en México se celebra el Día del Perro, conmemorarlo es una invitación para reconocer el lugar tan importante que las mascotas ocupan en nuestras vidas.

Más allá de los premios, los juguetes o una fotografía para redes sociales, esta fecha también puede convertirse en un recordatorio para fortalecer los hábitos que contribuyen a su salud y calidad de vida, de acuerdo con Alejandra Guerrero, médico veterinario y especialista en nutrición del área de Comunicación Científica de la marca Royal Canin, el cuidado diario está compuesto por pequeñas acciones que, tienen un gran impacto en su vida:

Regálale tiempo de calidad

Los paseos, los juegos y los momentos de convivencia no solo fortalecen el vínculo entre las personas y sus perros; también contribuyen a su equilibrio físico y emocional. Dedicar algunos minutos al día a una actividad que disfruten juntos puede ser el mejor regalo.

Recuerda que el juego y las muestras de afecto son tan esenciales como el entrenamiento, ya que ayudan a reducir el estrés y fortalecen la motivación.

Revisa si su alimentación sigue siendo la adecuada

Las necesidades nutricionales de tu perro cambian con la edad, el tamaño, la raza e incluso el estilo de vida. Un alimento que funcionaba hace algunos años podría no ser el más adecuado hoy.

El experto en las necesidades de tu mascota es el veterinario y esta fecha es ideal para conversar con él sobre la nutrición, necesidades o una revisión de rutina que ayude al bienestar de tu mascota.

Haz de la prevención una prioridad

Las visitas periódicas al médico veterinario, el esquema de vacunación, la desparasitación y el control del peso siguen siendo pilares fundamentales para ayudar a que las mascotas disfruten una vida más larga y saludable.

Alejandra Guerrero nos recuerda que cada perro es único y que comprender sus necesidades particulares es el primer paso para ofrecerle un cuidado personalizado que lo acompañe en cada etapa de su vida.

Celebra de forma responsable

Si decides consentirlo con un premio especial, procura que sea adecuado para su tamaño y condición física.

Evita ofrecer alimentos destinados al consumo humano que puedan resultar perjudiciales y recuerda que, en muchos casos, una caminata diferente, su juego favorito o más tiempo juntos pueden significar mucho más para él.

El Día del Perro es una excelente oportunidad para celebrar el cariño incondicional que nuestros perros nos brindan y reconocer los beneficios emocionales que aporta compartir la vida con una mascota. Al mismo tiempo, esta fecha nos recuerda que tener un perro implica asumir un compromiso de cuidado, atención y responsabilidad para garantizar su bienestar y ofrecerle una vida plena y saludable.

Alimentación adecuada, atención veterinaria, actividad física y tiempo de calidad son algunos de los elementos que contribuyen a que nuestros compañeros disfruten una vida plena. El mejor regalo es cuidar de su bienestar todos los días.