Día Mundial del Perro: ¿Qué se celebra y desde cuándo se conmemora a los ‘lomitos’ el 21 de julio?

Día Mundial del Perro | Millones de animales siguen sin un hogar. (Graciela López Herrera)

Están presentes en nuestra cotidianidad y forman parte fundamental de nuestras vidas. Aunque no tengamos uno en casa, es muy probable que nos crucemos con al menos un perro cada día. Conocidos como “el mejor amigo del hombre”, estos animales han transformado la forma en que los seres humanos nos relacionamos con otras especies, convirtiéndose en compañeros inseparables para millones de personas. Gracias a esa cercanía, los hemos integrado por completo a nuestra rutina y les hemos atribuido un lugar especial dentro de nuestras familias. Por ello, cada 21 de julio se conmemora el Día Mundial del Perro, una fecha dedicada a reconocer su lealtad y crear conciencia sobre la importancia de protegerlos.

La importancia de conmemorar al mejor amigo del hombre

El Día Mundial del Perro es una fecha dedicada a reconocer la importancia de estos animales en la vida de millones de personas y, al mismo tiempo, generar conciencia sobre una de las problemáticas que más los afecta: el abandono y la falta de un hogar. Aunque el origen exacto de esta conmemoración no está plenamente documentado, la iniciativa surgió con el objetivo de visibilizar la situación que enfrentan millones de perros en todo el mundo y fomentar la adopción responsable.

El día busca coincidir con el verano, una de las temporadas en las que aumenta el número de nacimientos de perros, lo que también deriva en un incremento de los casos de abandono. Comenzó a ganar relevancia a partir de 2004, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtiera que cerca del 70% de los perros en el mundo no contaban con un hogar.

¿Qué nos dicen los números con relación a cómo viven los perros en México?

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 66.4% de los hogares mexicanos tiene al menos una mascota. Además, el país cuenta con una población estimada de 41.2 millones de perros, lo que convierte a los canes en el animal de compañía más común entre las familias mexicanas.

Sin embargo, las cifras también reflejan un importante reto. Se estima que alrededor del 70% de los perros en México vive en situación de calle, lo que representa cerca de 23 millones de animales sin hogar, una cifra que coloca al país entre los primeros lugares de Latinoamérica en esta problemática.

A ello se suma que cada año son abandonados alrededor de 500 mil perros y gatos en territorio nacional. Al menos siete de cada diez animales que hoy viven en las calles alguna vez tuvieron un hogar, por lo que activistas insisten en promover la adopción, la esterilización y la tenencia responsable como las principales herramientas para combatir el abandono.