Flor Vigna y Lau Styling Flor Vigna despide a la estilista Lau Styling tras insultos a mexicanos (Instagram: (@florivigna) y X: @pituffinalau)

Tras confirmarse su participación como la octava habitante de La Casa de los Famosos México 2026, la artista argentina Flor Vigna se vio envuelta en una severa polémica de manera indirecta. A través de sus redes sociales, la joven actriz anunció la ruptura profesional inmediata con su asesora de imagen, Lau Styling, tras los comentarios despectivos e insultos que esta lanzó hacia la afición mexicana luego de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

¿Quién es Lau Styling y qué fue lo que dijo la estilista?

Laura Villa, conocida en el ámbito de la moda y la farándula como Lau Styling, es una reconocida asesora de imagen e influencer que ha trabajado en alfombras rojas y proyectos con personalidades del entretenimiento tanto en Argentina como en México.

La controversia estalló tras difundirse un video donde la estilista, aparentemente bajo los efectos del alcohol y acompañada por una amiga, arremetió agriamente contra los fanáticos mexicanos que celebraban el triunfo de la selección española:

“Todos los mexicanos: ‘¿Ganó España?’. Pero ¿vos estuviste en la final? Ni a la cuarta estuviste, hijos de...”, expresó la asesora en el video que rápidamente se volvió viral.

La firme postura de Flor Vigna en redes sociales

Ante la ola de indignación desatada entre el público mexicano, Flor Vigna emitió un comunicado en sus historias de Instagram para deslindarse por completo de su ahora excolaboradora y asesora de imagen.

Mensaje de Flor Vigna

Dejó en claro que, aun siendo orgullosamente argentina, rechaza categóricamente cualquier tipo de agresión o falta de respeto hacia la afición mexicana, marcando una línea clara de civismo y profesionalismo antes de su ingreso al programa.

Unas disculpas que encendieron aún más las redes sociales

Tras el rechazo masivo y la pérdida de sus colaboraciones, Lau Styling publicó un video ofreciendo disculpas. Argumentó que sus palabras fueron “sacadas de contexto” y que se trataba de un intercambio en tono de broma futbolística entre amigas, asegurando no tener resentimiento hacia México.

Sin embargo, el intento de disculpa terminó por empeorar la situación cuando la estilista añadió que la afición mexicana era “rencorosa” por apoyar al conjunto europeo antes que a su semejante sudamericano, lo que provocó que los usuarios en redes sociales cerraran definitivamente la puerta a su justificación.