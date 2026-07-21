Harry Styles cancela concierto en Brasil. ¿Está en riesgo su show en México? Tras la cancelación del concierto de Harry Styles en São Paulo, fans han comenzado a preocuparse por las fechas en México (EFE)

Harry Styles canceló la tercera fecha de su gira “Together, Together”, en São Paulo, Brasil, lo que ha encendido las alarmas en sus fanáticos mexicanos; conoce qué se sabe sobre sus conciertos en México.

A pesar de haber llevado a cabo con éxito sus dos primeras fechas en el estadio MorumBIS en São Paulo, Brasil, el cantante británico canceló de último momento su tercera fecha en el país.

Harry Styles cancela su concierto en Brasil: ¿Qué se sabe?

La encargada de dar a conocer la noticia sobre la cancelación del concierto de Harry Styles fue la promotora Live Nation, la cual, a través de sus redes sociales, dio a conocer que la presentación de este martes 21 de julio se canceló debido a problemas de salud en el tour.

En el comunicado, la promotora no precisa si era Harry Styles quien presentaba problemas de salud o algún miembro del equipo.

Del mismo modo, Live Nation señaló que la cuarta fecha de la gira de Harry Styles, programada para el viernes 24 de julio, continuaba en pie, mientras que se reembolsaría el costo total de las entradas del concierto cancelado.

Por otra parte, indicaron que la promotora, junto con el recinto, trabajaría para liberar boletos para la fecha del viernes, aunque la disponibilidad sería extremadamente limitada.

Lamentamos profundamente informar que o show do Harry Styles que aconteceria na terça-feira, 21 de julho de 2026, no MorumBIS, foi cancelado devido a um problema de saúde na turnê. Os ingressos para este show serão reembolsados pelo mesmo canal de compra. Um e-mail com mais… pic.twitter.com/cyWKCEPVu5 — Live Nation Brasil (@LiveNationBR) July 21, 2026

¿Está en peligro el concierto de Harry Styles en México?

Debido a que el motivo de la cancelación del concierto de Harry Styles en Brasil fue por problemas de salud y que el próximo país en la gira del cantante es México, algunos fanáticos mexicanos han comenzado a preocuparse sobre las presentaciones en el país.

Harry Styles tiene programados 6 conciertos en México en el Estadio GNP Seguros, del 31 de julio al 10 de agosto de 2026, y aunque el artista canceló una fecha en Brasil, al tener todavía otra presentación programada en São Paulo, se espera que su gira “Together, Together” continúe sin ningún otro imprevisto.

Por su parte, Ocesa, la promotora de los conciertos de Harry Styles en México, no ha informado sobre una posible cancelación, mientras que en su más reciente publicación sobre los conciertos del artista, dio a conocer que existirían puntos de hidratación dentro del recinto.

Posible setlist de Harry Styles para sus conciertos en México

Desde que inició la gira de Harry Styles “Together, Together”, no se han visto cambios en el setlist de su concierto, por lo que se espera que para las fechas en México estas sean las canciones que toque: