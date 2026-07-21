La Velada del Año VI 2026 ¿Qué mexicanos pelearán en el evento de Ibai Llanos? (La Velada del Año)

Existe mucha expectativa sobre la sexta edición de La Velada del Año, un evento popular que reúne a una serie de streamers de gran popularidad en España y Latinoamérica, organizado por el empresario y creador de contenido Ibai Llanos y se llevará a cabo en uno de los recintos más populares de Sevilla.

Aunque los concursantes de esta edición ya fueron anunciados, los combates principales han generado interés, pues pondrán a prueba la ardua preparación previa de los concursantes.

Esta edición contará con la presencia de 20 personalidades del mundo del streaming, e influencers, por lo cual se espera que sea un evento emocionante en el que se disputarán la victoria 10 de estos concursantes.

¿Quiénes son los creadores de contenidos mexicanos que participarán en La Velada del Año?

Durante el evento se esperan que la streamer mexicana Samy Rivera, quien ganó popularidad por su contenido exclusivo en videojuegos y su vida diaria; se enfrentará con la española RoRo quien se se convirtió en un fenómeno en las redes sociales por su contenido en cocina, estilo de vida y por la polémica que causó al consentir a su pareja.

Este evento también contará con la participación de la influencer Natalia MX quien es una creadora de contenido que ofrece en sus plataformas digitales contenido de retos, entretenimiento y comparte sus estilo de vida.

Natalia se enfrentará contra la española Clerss, quien también comparte videos en redes sociales y ha construido una amplia comunidad en sus redes sociales por sus vídeos de lifestyle, tendencias y de humor.

¿Quiénes son los participantes que se enfrentarán en el ring de La Velada del Año?

Conoce a las 10 parejas que se enfrentarán en el ring en la edición número 6 de La Velada del Año:

Marta Díaz VS Tatiana Kaer

Samy Rivers VS RoRo

Clerss VS Natalia MX

Plex VS Fernanfloo

Alondrissa VS Angie Velasco

Illojuan VS TheGrefg

Edu Aguirre VS Gastón Edul

Lit Killah VS Kidd Keo

Fabiana Sevillano VS La Parce

Gero Arias VS Viruzz

¿Dónde se llevará a cabo la sexta edición de La Velada del Año?

De igual forma que el año anterior, la Velada del Año en su sexta edición, se llevará a cabo en el Estadio La Cartuja en Sevilla España, ya que se trata de un lugar al que pueden asistir más de 80 mil personas, además de que el espacio permite un ambiente de fiesta para animar a los asistentes y combatientes en el ring.

¿A qué hora se transmite La Velada del Año sexta edición?

Se espera que esta competencia dé inicio en punto de las 11:00 horas México, ya que como es un evento en vivo, no tiene una duración fija.