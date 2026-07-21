Muere Adriana García: ¿Qué le pasó a la influencer de Culiacán?

Adriana García La influencer de Culiacán murió

La influencer Adriana García, originaria de Culiacán, Sinaloa, murió este martes 21 de julio de 2026. “Fotitos que no subí”, fue la última publicación de la influencer sinaloense en Instagram.

La noticia fue confirmada por Drop Shop, empresa de artículos deportivos con la que colaboraba como creadora de contenido. El anunció de su muerte fue a través de un mensaje publicado en las redes sociales de la compañía.

La empresa recordó a Adriana García como una colaboradora cercana y también manifestó su solidaridad con la familia, su hija y sus amigos, al enviarles un mensaje de apoyo por la pérdida.

“Hoy despedimos a una integrante de la familia Drop Shop, recordando con cariño su calidad humana, su dedicación y los momentos que compartimos a su lado. Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros”, detalla el comunicado.

La publicación fue acompañada por cientos de comentarios de usuarios que reconocieron el trabajo de la influencer y expresaron sus condolencias a sus seres queridos.

¿De qué murió Adriana García?

Desde que se dio a conocer la noticia, la principal incógnita ha sido la causa del fallecimiento de la creadora de contenido. Sin embargo, hasta la publicación de esta información, ni sus familiares ni la empresa con la que colaboraba han ofrecido detalles sobre las circunstancias de su muerte.

La ausencia de información oficial ha propiciado la difusión de distintas versiones en redes sociales. Una de ellas señala presuntas complicaciones derivadas de una cirugía estética realizada en Culiacán.

No obstante, esa versión carece de confirmación por parte de autoridades, familiares o personas cercanas a Adriana García. En consecuencia, no existe evidencia pública que permita establecer una relación entre ese señalamiento y el fallecimiento de la influencer.

¿Quién era Adriana García?

Adriana García ganó presencia en TikTok y otras plataformas digitales gracias a los contenidos que realizaba junto a Drop Shop. En sus publicaciones participaba en dinámicas con clientes y seguidores, además de colaborar en videos relacionados con artículos deportivos.