Resultados Lotería Nacional 21 de julio 2026: números ganadores del Sorteo Mayor 4021

Sorteo Mayor 4021 de la Lotería Nacional Este martes 21 de julio se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

El Sorteo Mayor 4021 de la Lotería Nacional se celebró este martes 21 de julio, fecha en la que se dieron a conocer los números ganadores de esta edición. El anunció de los resultados estará a a cargo de los tradicionales niños gritones.

En esta ocasión, la emisión estuvo dedicada al Día Mundial del Perro, un homenaje que reconoció la lealtad, la compañía y el vínculo que estos animales mantienen con millones de familias mexicanas.

¿De cuánto es el premio mayor del Sorteo Mayor 4021?

El Sorteo Mayor 4021 mantiene una bolsa total de 66 millones 99 mil pesos, con un premio principal de 21 millones de pesos para el billete completo. Como es habitual en este formato, el monto se distribuyó en tres series de siete millones de pesos cada una.

Quienes adquirieron un cachito de 30 pesos participaron por un premio de hasta 350 mil pesos, una característica que mantiene vigente el interés por este sorteo entre jugadores habituales y nuevos participantes.

En total, la edición contempló 18 mil 760 premios y reintegros, ampliando las posibilidades de obtener algún beneficio económico.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Mayor 4021 de la Lotería Nacional

El sorteo se pudo observar en vivo en el canal de Youtube de la Lotería Nacional, en donde se anunciaron los números ganadores correspondientes al Sorteo Mayor 4021; el premio mayor fue para el 07753.

La información completa puede consultarse en cualquier momento porque la grabación del sorteo permanece en los canales oficiales. A continuación, te presentamos los principales números ganadores:

Números ganadores Sorteo Mayor 4021 Resultados Lotería Nacional 21 de julio

¿A qué hora fue el Sorteo Mayor 4021 de la Lotería Nacional?

La ceremonia comenzó a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, horario que la Lotería Nacional mantiene para la celebración de los Sorteos Mayores.

¿Dónde consultar los números ganadores del Sorteo Mayor 4021 de la Lotería Nacional?

Los participantes pueden revisar los resultados en los expendios autorizados de la Lotería Nacional, donde se exhiben los listados oficiales una vez finalizado el sorteo.

Otra alternativa consiste en utilizar el verificador digital disponible en el sitio oficial de la institución. Al ingresar el número y la serie del billete, el sistema informa de manera inmediata si el participante obtuvo algún premio.

Los resultados también se difunden mediante los canales institucionales y redes sociales de la Lotería Nacional, facilitando la consulta desde cualquier dispositivo.