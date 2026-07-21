Rosalía Rosalía en medio de la polémica: ¿Por qué la están “cancelando” en Argentina pevio a su concierto? (EFE)

A tan solo unos días de desembarcar en Argentina con su más reciente gira ROSALÍA: LUX TOUR 2026, la cantante catalana se encuentra envuelta en una intensa polémica con el público argentino. La controversia estalló tras acusaciones de fomentar de manera indirecta un sentimiento “anti-argentino” mediante un video en TikTok, todo esto en el marco de la reciente victoria de la Selección de España sobre Argentina en la gran final de la Copa del Mundo el pasado 19 de julio.

¿Cuál fue el gesto de Rosalía que desató la furia en redes sociales?

El revuelo alrededor de la intérprete de “SAOKO” comenzó cuando reposteó en su cuenta oficial de TikTok un video de la creadora de contenido Mia Khalifa, quien celebraba el triunfo de España al levantar la Copa del Mundo tras vencer a Argentina.

El problema radicó en que el video de Khalifa utilizaba como audio el tema “La Perla”, perteneciente a LUX, el tercer álbum de estudio de Rosalía. La publicación incluía la frase: “Cómo suena la vida ahora que las Perlas han sido derrotadas”, un detalle que miles de usuarios argentinos interpretaron como una ofensa directa tras la derrota en la final del Mundial 2026.

¿Qué significa realmente el término “Perla” en la canción?

Para comprender el trasfondo, en el dialecto español referirse a alguien como una “perla” (en masculino) suele aplicarse a personas de poco fiar o problemáticas.

En el caso específico del tema de Rosalía, el cual sus fanáticos han vinculado con su expareja, el cantante Rauw Alejandro, la letra hace un doble juego de palabras: por un lado, alude a La Perla, un famoso barrio de San Juan, Puerto Rico donde es originario el artista, y por el otro, describe lo poco confiable y conflictiva que puede resultar una persona en una relación.

Sin embargo, en el contexto de la final futbolística, el público argentino sintió que el adjetivo se utilizó para catalogar despectivamente a su selección y a su afición.

La reacción del público argentino: ¿Riesgo de cancelación en Buenos Aires?

La comunidad en redes no tardó en manifestar su indignación. A los seguidores locales les causó una particular extrañeza la actitud de la cantante, dado que en reiteradas ocasiones ha expresado su profundo cariño por la cultura y el público argentino.

Ante este la molestia, la fanaticada han comenzado a promover un boicot masivo contra las presentaciones que la intérprete tiene programadas para los días 1, 2, 4 y 6 de agosto de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Hasta el momento, ni la cantante ni su equipo de trabajo han emitido declaraciones oficiales para aclarar la situación ante la polémica en redes sociales.