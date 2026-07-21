Set Lego de ‘The X Files’: ¿Cuándo saldrá y qué precio tendrá en México?

Set Lego de Los Expedientes Secretos X La agente Dana Scully colabora con Lego para el anuncio del nuevo set de la marca inspirado en The X Files.

Desde la llegada de Twin Peaks a la televisión, drama criminal mezclado con una dosis surrealista bajo la dirección de David Lynch, las posibilidades de las series televisivas en la década de los años noventa se extendió a géneros poco explorados, como lo era el misterio sobrenatural; en esta categoría particular, The X Files dio un paso al frente y se consolidó como una de las series más exitosas de la década, cuyo eco paranormal continúa resonando hasta la era moderna.

Tal popularidad permitió el desarrollo de 11 temporadas con sus icónicos protagonistas al frente de cada misterio, los agentes Dana Scully y Fox Mulder, e incluso se ha expandido a la popular marca LEGO, quien anunció recientemente su nuevo set inspirado en la serie de casos sobrenaturales.

Gillian Anderson retoma su papel como Scully para presentar el set Lego ‘The X Files’

La actriz estadounidense, Gillian Anderson, volvió al papel más popular de su carrera para anunciar el nuevo set de bloques de construcción de la compañía Lego, un lote inspirado en las oficinas y casos misteriosos de la serie The X Files.

Anderson fue una de las actrices destacadas en los 90 por su interpretación de Dana Scully, agente especial del FBI —quien formó equipo por casi una década con Fox Mulder, encarnado por el actor David Duchovny— y elemento clave del llamado “efecto Scully”, el cual consisitó en el aumento de interés de miles de mujeres por estudiar ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas gracias al rol analítico y científico de la protagonista.

Gillian Anderson returns as Scully in a promo for the new LEGO X-Files set. pic.twitter.com/ZidSKb7P3h — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 21, 2026

Fiel a la esencia de su personaje, Anderson reencarna a Scully en el nuevo anuncio de Lego difundido mediante redes sociales para presentar el set The X Files, un conjunto de bloques que recrea la icónica oficina de los agentes y el escenario sobrenatural de un bosque, protagonista de diversos episodios de la clásica serie.

“No te recuerdo siendo tan pequeño”, menciona Scully a un pequeño Mulder, mientras ensambla las pequeñas piezas del nuevo set que forma parte de la popular línea Lego Ideas de la compañía.

Dicho segmento fue abierto a usuarios y usuarias que envían ideas a la marca para nuevos productos; dependiendo la cantidad de votos, Lego considera dichas propuestas para su producción de sets oficiales.

Esta ocasión, como parte de su concurso “‘90s Nostalgia Challenge”, Lego tomó el proyecto del diseñador y artista 3D australiano, Brent Waller, quien es un gran aficionado de la serie.

Set Lego ‘The X Files’ en México: ¿cuándo estará disponible y cuál es su precio?

Las y los miembros de Lego Insiders Early Access podrán adquirir el set antes que nadie a partir del 1º de agosto, mientras que la venta para el público general está programada para el 4 de agosto en adelante.

Sin embargo, ¡eso no es todo! Lego detalló que, para clientes que adquieran el set entre el 1º de agosto al día 10 del mismo mes, el conjunto especial incluirá también el set The X Files: El laboratorio de Scully como regalo adicional hasta agotar existencias.

El precio es de $199.99 dólares, lo que equivale a $3,479.82 pesos mexicanos aproximadamente, aunque el monto puede variar dependiendo el tipo de cambio oficial en la página de la marca.

¿Qué incluye el set Lego inspirado en ‘The X Files’?

Al participar en el video promocional del nuevo set de Lego, Anderson compartió con el público que la propuesta de la compañía es “una brillante celebración a The X Files” y, espera, el público fanático pueda disfrutar reviviendo la serie al armar el conjunto.

“Yo, desde luego, estoy deseando poner a la pequeña Scully en mi estantería”, declaró la actriz.

El set incluye 1478 piezas y ocho minifiguras, entre ellas están incluidos Mulder y Scully, protagonistas de la serie, mientras que los elementos extras son:

Oficina del agente del FBI Fox Mulder.

Escena de un claro en el bosque.

Un OVNI flotando.

Walter Skinner.

Mr. X.

Alex Krycek.

Carl Busch.

Flukeman.

Alienígena gris.

La oficina del agente especial Mulder contiene detalles únicos y característicos de su entorno, tales como un póster de “Quiero creer”, un folder de Expediente X, la placa con la frase “La verdad está ahí fuera”, lápices en el techo y una referencia a su afición por las semillas de girasol.