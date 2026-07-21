Six Flags México estrena Héroes y Villanos Fest para estas vacaciones: horarios, precios, sorpresas y todo lo que podrás ver este verano 2026

El mundial se acabó, pero las vacaciones continúan y Six Flags México lo sabe. Además de sus montañas rusas y atracciones, el parque lanzó una nueva edición del Héroes y Villanos Fest, un evento que reúne a algunos de los personajes más populares de DC y Looney Tunes en espectáculos, desfiles, convivencias y experiencias temáticas que buscan convertir una visita más al parque en algo único.

Asimismo, la temporada también viene acompañada de horarios extendidos, por lo que quienes planean una escapada durante las vacaciones tendrán más tiempo para recorrer el parque y disfrutar de sus actividades especiales.

¿Qué shows hay en el Héroes y Villanos Fest 2026?

La edición 2026 de Héroes y Villanos Fest apuesta por renovar la experiencia con:

Nuevos personajes

Producciones inéditas

Un desfile completamente actualizado

Durante el recorrido por el parque, los visitantes podrán encontrarse con más de 40 personajes entre héroes, villanos y los clásicos Looney Tunes, quienes aparecerán en distintos puntos para fotografías, convivencias y presentaciones especiales.

Entre las principales experiencias destacan:

Nuevos shows en vivo

A lo largo del día se presentarán shows inspirados en el universo de DC, donde los héroes enfrentan a los villanos mediante batallas, efectos especiales y escenas llenas de acción. Cabe mencionar que siete de ellos serán completamente inéditos.

Cada presentación cuenta una historia diferente, por lo que quienes permanezcan varias horas dentro del parque podrán disfrutar de distintas funciones.

Un desfile completamente renovado

Uno de los momentos más esperados llega con el desfile principal, que incorpora nuevos carros alegóricos, bailarines, acróbatas y decenas de personajes recorriendo las calles del parque.

Es una de las actividades con mayor convocatoria durante el festival y se ha convertido en una tradición imperdible para los visitantes de verano.

Fotografías con héroes y villanos

Batman, Superman, Wonder Woman, Harley Quinn, Joker y otros personajes aparecen en distintas zonas del parque para que los asistentes puedan tomarse fotografías y convivir con ellos durante horarios específicos. Esta edición 2026 contará con la participación de Lex Luthor y Dos Caras.

Comida temática

La experiencia no termina en los espectáculos. Durante el festival también llegan nuevos platillos inspirados en la temporada, además de un pasaporte gastronómico que permite probar diferentes opciones disponibles dentro del parque.

¿Hasta cuándo estará disponible el festival?

La temporada Héroes y Villanos Fest 2026 comenzó el 16 de julio y permanecerá disponible hasta el 30 de agosto, coincidiendo con las vacaciones de verano.

Durante ese periodo, todas las actividades especiales están incluidas con el acceso al parque, por lo que no es necesario adquirir un boleto adicional para disfrutar de los espectáculos o del desfile.

Horarios de verano de Six Flags México

Con motivo de la temporada vacacional, Six Flags México abrirá todos los días y, de acuerdo con lo anunciado en su sitio web, los horarios de la semana serán:

Lunes a domingo: 9:00 am a 8:00 pm

La recomendación es consultar la aplicación oficial del parque antes de la visita, ya que algunos espectáculos pueden modificarse por condiciones climáticas o ajustes operativos.

¿Cuánto cuesta entrar a Héroes y Villanos Fest?

El festival está incluido con la entrada general a Six Flags México, por lo que quienes compren un boleto diario o cuenten con pase anual podrán acceder a todas las actividades de la temporada.

Boletos de un día: $899 pesos

Pases anuales

Silver Pass 2026 en $1300 pesos

Gold Pass 2026 en $1500

Prestige Pass 2026 bajó de $2900 a $1999

Experiencia VIP

Experiencia VIP en $2600

Experiencia VIP Kids en $1200

VIP Tours en $4000

Además, durante esta temporada, niñas y niños menores de 1.20 metros, así como personas mayores de 65 años, pueden ingresar gratuitamente bajo las condiciones establecidas por el parque.

Boletos para grupos

Grupos de 40 a 99 personas en $899

Fiestas infantiles (precio por persona) en $1005

Aunque los juegos mecánicos siguen siendo el principal atractivo de Six Flags México, el crecimiento de eventos temáticos como Héroes y Villanos Fest demuestra que el parque busca ofrecer experiencias más completas, donde los espectáculos, la interacción con personajes y la ambientación también juegan un papel importante.

Para quienes buscan una actividad familiar durante las vacaciones, los horarios extendidos, nuevos shows y entretenimiento durante todo el día convierte a Six Flags en una gran opción esta temporada.