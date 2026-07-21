Survivor México 2026: ¿Cómo quedaron divididos los integrantes de cada tribu? Los participantes de Survivor México 2026 fueron divididos entre las tribus Halcones y Jaguares (Survivor México)

Con el inicio de la nueva temporada de Survivor México 2026, los 16 sobrevivientes fueron divididos entre las tribus Halcones y Jaguares; conoce dónde y a qué hora ver el capítulo de hoy.

Survivor México 2026 inició su nueva edición con una competencia intensa y este martes 21 de julio tendrán que enfrentar un nuevo desafío en el Juego por la Recompensa.

¿Cómo quedaron divididas las tribus en Survivor México 2026?

Los 16 participantes de Survivor México 2026 fueron divididos en dos tribus llamadas Halcones y Jaguares, por lo que aquí te compartimos la lista completa de sobrevivientes y en qué tribu quedaron:

Halcones (color verde)

Sahit Sosa

Viviann Baeza

Avril Andrade

Anahí Izali

Javier Márquez

Aurélie Garzonio

Bobby Larios

Erick Castro

Jaguares (color amarillo)

Abel Robles

Rey Grupero

Shada Hernández

Sebastián Yate

Julio Camejo

Tzasna Carrasco

Sheila Velázquez

Azalia “La Negra”

¿Quiénes ganaron ayer en Survivor México 2026?

Survivor México 2026 inició su nueva edición este lunes 20 de julio, con una competencia intensa en donde los sobrevivientes tuvieron su primer Juego por los Suministros, en el cual la tribu amarilla (Jaguares) fue la vencedora, ganando 500 g de frijol, un kilo de arroz y 250 ml de aceite.

¿Dónde y a qué hora ver Survivor México 2026 hoy?

Podrás seguir la transmisión en vivo de Survivor México 2026 a través de televisión abierta en Azteca UNO, en la plataforma de streaming Disney+ o, bien, desde la página web de TV Azteca, a partir de las 18:30 horas (tiempo centro de México) de lunes a viernes, mientras que los domingos la transmisión será a partir de las 20:00 horas.

Del mismo modo, en caso de que no puedas seguir la transmisión en vivo de Survivor México 2026, podrás ver la repetición de los capítulos en Disney+, además de acceder a contenido exclusivo.