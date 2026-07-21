Survivor México 2026: ¿Quién gana el juego por la recompensa hoy, 21 de julio? Conoce qué se sabe sobre el ganador de hoy en Survivor México 2026 (Survivor México)

Continúa la competencia de Survivor México 2026 y esta tarde, Jaguares y Halcones competirán entre sí en el Juego por la Recompensa, por lo que aquí te compartimos cuál tribu podría ganar hoy 21 de julio de 2026.

Después de que las tribus se enfrentaran por primera vez en el Juego por los Suministros, donde los Jaguares ganaron 500 g de frijol, un kilo de arroz y 250 ml de aceite, este martes volverán a competir, pero esta vez por una recompensa.

¿Quién gana la recompensa hoy, 21 de julio, en Survivor México 2026?

Aunque actualmente no existen filtraciones sobre cuál tribu podría ser la ganadora del Juego por la Recompensa de hoy, los verdes llegan listos para obtener esta ventaja tras perder la competencia por los suministros.

No obstante, tras la demostración de ayer de los amarillos, la competencia de este martes promete ser muy reñida, aunque usuarios en redes sociales han comenzado a perfilar como los favoritos para ganar hoy a los Halcones.

¿Cuál es la recompensa de hoy en Survivor México?

Survivor México no ha revelado cuál va a ser la recompensa de hoy para la tribu ganadora; sin embargo, considerando las ediciones pasadas, el premio de hoy podrían ser herramientas o equipamiento para mejorar su refugio.

¿A qué hora y dónde ver Survivor México 2026 en vivo hoy?

Podrás seguir la transmisión en vivo de Survivor México 2026 hoy martes 21 de julio a través de televisión abierta en Azteca UNO, en la plataforma de streaming Disney+ o, bien, desde la página web de TV Azteca, a partir de las 18:30 horas (tiempo centro de México).

¿Quiénes son los participantes de Survivor México 2026?

En esta edición de Survivor México 2026, 16 participantes tendrán que competir entre sí para obtener el premio de 2 millones de pesos, por lo que aquí te compartimos quiénes son los nuevos sobrevivientes de este reality:

Halcones (color verde)

Sahit Sosa, actor, 36 años.

Viviann Baeza, cantante y conductora de TV, 27 años.

Avril Andrade, comerciante, 19 años.

Anahí Izali, influencer, 36 años.

Javier Márquez conocido también como”Big Papi", deportista y profesor de Educación Física, 34 años.

Aurélie Garzonio, conductora de TV, 37 años.

Bobby Larios, actor, bailarín y cantante, 57 años.

Erick Castro, diablero, 31 años.

Jaguares (color amarillo)