Coppel Conecta 2026: fechas, sede y todo lo que podrás disfrutar en el festival gamer

Coppel Conecta 2026 Foto: Especial

El crecimiento de la industria de los videojuegos en México ha impulsado la creación de nuevos espacios donde la tecnología, el entretenimiento y la innovación se mezclan. Uno de ellos es Coppel Conecta 2026, un evento que celebra su segunda edición con la intención de acercar el universo gamer a personas de todas las edades mediante actividades gratuitas, competencias, exhibiciones tecnológicas y experiencias inmersivas.

Más que un festival de videojuegos, la iniciativa busca convertirse en un punto de encuentro para quienes disfrutan del gaming, siguen a creadores de contenido, se interesan por el hardware de última generación o desean conocer cómo evoluciona una de las industrias de entretenimiento con mayor crecimiento en el mundo.

Con sede en Maravilla Studios de la Ciudad de México, el evento se realizará los 14 y 15 de agosto, con acceso gratuito mediante registro previo debido al cupo limitado.

¿Qué actividades habrá durante Coppel Conecta 2026?

El programa contempla una amplia variedad de experiencias para que tanto jugadores experimentados como visitantes ocasionales encuentren actividades de su interés.

Entre los principales atractivos destacan zonas de juego con algunos de los títulos más populares del momento, espacios para probar equipos de cómputo y accesorios especializados, conferencias sobre innovación tecnológica, concursos de cosplay, dinámicas interactivas, encuentros con creadores de contenido y experiencias inspiradas en fenómenos actuales como Fortnite Festival.

El objetivo es ofrecer un recorrido que permita conocer las distintas formas en que el gaming ha evolucionado, integrando entretenimiento, creatividad y tecnología en un mismo espacio.

¿Qué es el Torneo Nacional Desafío Coppel y por qué será uno de los principales atractivos?

Uno de los momentos más esperados del evento será la gran final presencial del Torneo Nacional Desafío Coppel, una competencia que reunió a más de 2,500 jugadores provenientes de distintas regiones del país durante sus etapas clasificatorias.

Los finalistas competirán frente al público para definir al campeón nacional, ofreciendo un espectáculo que refleja el crecimiento de los deportes electrónicos y el nivel competitivo que existe actualmente entre los jugadores mexicanos.

La realización de esta final durante Coppel Conecta busca acercar este tipo de competencias a un público más amplio y demostrar que el gaming competitivo se ha convertido en una disciplina seguida por millones de personas.

¿Por qué el gaming se ha convertido en una de las industrias de mayor crecimiento en México?

Durante la última década, los videojuegos dejaron de ser únicamente una forma de entretenimiento para transformarse en un ecosistema donde convergen tecnología, educación, innovación, creación de contenido y desarrollo económico.

Actualmente, millones de personas consumen contenido relacionado con videojuegos a través de plataformas digitales, participan en comunidades en línea, siguen torneos profesionales o generan ingresos mediante transmisiones en vivo y creación de contenido.

Este crecimiento ha impulsado la organización de eventos especializados que permiten reunir a jugadores, empresas tecnológicas, desarrolladores e influencers en un mismo espacio para compartir experiencias y conocer las tendencias que marcarán el futuro del sector.

¿Quiénes pueden asistir a Coppel Conecta 2026?

Aunque el evento tiene un fuerte enfoque en la cultura gamer, sus organizadores destacan que está pensado para un público mucho más amplio.

Las actividades buscan atraer tanto a jugadores habituales como a familias, estudiantes, aficionados a la tecnología, personas interesadas en el cosplay, seguidores del streaming e incluso quienes apenas comienzan a descubrir el mundo de los videojuegos.

El acceso gratuito también responde a la intención de hacer más accesibles este tipo de experiencias y fomentar que nuevos públicos conozcan el impacto que tiene actualmente el entretenimiento digital.

¿Cómo registrarse para asistir al evento?

La entrada será completamente gratuita; sin embargo, debido al aforo limitado, será indispensable realizar un registro previo.

Los interesados podrán reservar su lugar mediante el sitio oficial de Coppel Conecta o a través de la plataforma Boletia, donde se administrarán los accesos disponibles para ambas jornadas.

El registro anticipado permitirá agilizar el ingreso de los asistentes y garantizar una mejor experiencia durante las actividades programadas.