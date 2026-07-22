Día Internacional del Tequila: La guía definitiva para maridar esta bebida

Tequila El tequila es una bebida tradicional mexicana que se puede maridar con distintos platillos. (Pixabay)

El 24 de julio, Día Internacional del Tequila, es el pretexto perfecto para descubrir por qué esta bebida mexicana y un buen Habano pueden convertirse en una de las mejores experiencias de la sobremesa.

¿Por qué maridar el tequila con el habano?

La clave no está en elegir los productos más exclusivos, sino en entender cómo equilibrar aromas, intensidades y tiempos de degustación.

Aunque provienen de países distintos, el tequila y el Habano comparten una misma filosofía; ambos son resultado de procesos artesanales donde el tiempo, la paciencia y el conocimiento de la materia prima hacen toda la diferencia.

Un gran tequila nace de años de maduración del agave y de una cuidadosa crianza en barrica. Un gran Habano, por su parte, comienza mucho antes de encenderse, con la selección manual de las hojas, su fermentación y el trabajo de los torcedores que mantienen viva una tradición centenaria.

Por eso, cuando se combinan correctamente, ninguno busca eclipsar al otro; el verdadero objetivo del maridaje es construir una experiencia donde cada sorbo y cada bocanada revelen nuevos matices.

Cinco reglas para lograr un buen maridaje con tequila

La intensidad debe ir de la mano

Una de las reglas más importantes consiste en equilibrar la fuerza del tequila con la de un Habano. Si uno domina al otro, la experiencia pierde complejidad.

Los tequilas reposados y añejos suelen ser grandes aliados gracias a sus notas de vainilla, madera, caramelo y especias, capaces de acompañar la evolución aromática del tabaco sin ocultarla.

La sobremesa siempre será el mejor escenario

Un buen maridaje no se disfruta con prisa. Después de una comida, el paladar está preparado para apreciar aromas más complejos y dedicar tiempo a descubrir cómo cambian tanto el tequila como el habano conforme avanza la degustación.

Menos es más

No se trata de beber constantemente. Lo ideal es tomar pequeños sorbos entre algunas bocanadas, permitiendo que los sabores permanezcan en boca y revelen nuevas capas aromáticas.

Tres maridajes que vale la pena descubrir

Montecristo Open Master + Tequila Reposado

Para quienes buscan una experiencia equilibrada, Montecristo Open Master ofrece una fortaleza media y notas de madera, tierra, café y especias que encuentran un gran complemento en un tequila reposado. Su formato compacto lo convierte en una excelente opción para una sobremesa relajada.

Partagás Mille Fleurs + Tequila Añejo

Con un perfil cremoso y notas de cacao, cedro y frutos secos, Partagás Mille Fleurs armoniza especialmente bien con un tequila añejo, cuya crianza aporta mayor profundidad sin restar protagonismo a la evolución del habano.

Ramón Allones Specially Selected + Tequila Extra Añejo

Quienes prefieren experiencias más complejas encontrarán una excelente combinación en Ramón Allones Specially Selected. Sus notas de cacao, cuero, pimienta y frutos secos dialogan de forma natural con la riqueza aromática de un tequila extra añejo, creando un final largo y elegante.

El detalle que marca la diferencia

Tan importante como la elección del Habano es la forma de servir el tequila. Para apreciar mejor sus aromas, los especialistas recomiendan disfrutarlo entre 18 y 20 °C, en una copa tipo tequila o catavinos y sin hielo, ya que las bajas temperaturas pueden disminuir la percepción de sus notas aromáticas.

Más que un maridaje, una experiencia de contemplación

En una época donde todo ocurre con rapidez, el ritual de encender un Habano y acompañarlo con un buen tequila invita a hacer exactamente lo contrario; detenerse. No se trata únicamente de degustar dos grandes productos artesanales; se trata de apreciar el tiempo que ambos requirieron para llegar hasta la copa y al humidor.

Este Día Internacional del Tequila, la invitación es sencilla: descubrir cómo dos grandes tradiciones de México y Cuba pueden encontrarse en una misma sobremesa para ofrecer una experiencia que celebra el oficio, la paciencia y el placer de disfrutar sin prisas.