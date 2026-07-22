Bad Gyal La Velada del Año VI 2026: artistas confirmados para amenizar el evento de Ibai Llanos (Instagram: (@infolavelada))

Ante la inminente llegada de La Velada del Año VI 2026, el masivo evento de boxeo amateur organizado por el creador de contenido español Ibai Llanos vuelve a acaparar la atención global. Además de los combates sobre el cuadrilátero entre figuras del internet, la música desempeñará un papel estelar para encender al público presente y de millones de espectadores que verán la transmisión.

La escena musical sobre el ring

La Velada del Año se ha consolidado como un festival híbrido donde el deporte y los espectáculos musicales de talla internacional comparten el mismo escenario. Para esta sexta edición, se ha hecho oficial la participación inicial de cinco actos musicales de alto impacto:

Yandel

Juanes

Lucho RK & La Pantera

Bad Gyal

Anuel AA

¿Habrá más sorpresas en el escenario?

La confirmación de únicamente cinco nombres causó revuelo entre los fanáticos, acostumbrados a que en ediciones pasadas superaban la cantidad de artistas invitados. Sin embargo, la propia organización acompañó la publicación en redes con la frase: “Estas son las primeras cinco actuaciones de La Velada del Año VI”.

Entre los rumores circulan en la comunidad de internet, suenan con fuerza artistas españoles como Quevedo y Aitana, impulsados por el enorme éxito comercial de sus lanzamientos recientes.

¿Cuándo y dónde ver La Velada del Año VI desde México?

Para no perderte ningún detalle de los duelos y las presentaciones musicales, toma nota de los datos de transmisión, puesto que la fecha será el sábado 25 de julio de 2026.

El evento se puede ver en un horario para México a partir de las 11:00 horas (tiempo del Centro de México) y la transmisión oficial es completamente gratuita a través del canal oficial de Twitch de Ibai Llanos.