Survivor México 2026: ¿Quién sale eliminado hoy, 22 de julio? Esta noche será el Juego por la Extinción, por lo que un participante de Survivor México será eliminado (Survivor México 2026)

A pesar de que Survivor México 2026 lleva menos de una semana al aire, este miércoles se llevará a cabo el Juego por la Extinción, donde esta noche un participante será eliminado.

Este miércoles 22 de julio, cada uno de los participantes de bajo rendimiento de las tribus deberán enfrentarse entre sí, para determinar quién continuará en la competencia.

¿Quién sale eliminado hoy, 22 de julio, de Survivor México 2026?

Los sobrevivientes de Survivor México que tendrán que competir por su continuidad en el programa son Bobby Larios y Azalia, esto después de que los líderes de su respectiva tribu, Javi y Tzasna, le concedieran el medallón para salvar de la extinción a Sheila y Erick.

Esta noche también se llevará a cabo el Juego por la Inmunidad Grupal, donde una tribu se salvará de la extinción y, aunque los Jaguares han demostrado su dominio en las últimas dos competencias, todo puede pasar, por lo que se desconoce al ganador de hoy.

¿A qué hora y dónde ver Survivor México en vivo?

Podrás seguir la transmisión en vivo de Survivor México 2026 hoy miércoles 22 de julio a través de televisión abierta en Azteca UNO, en la plataforma de streaming Disney+ o, bien, desde la página web de TV Azteca, a partir de las 18:30 horas (tiempo centro de México).

¿Quiénes son los participantes de Survivor México 2026?

En esta edición de Survivor México 2026, 16 sobrevivientes tendrán que competir entre sí para obtener el premio de 2 millones de pesos, por lo que aquí te compartimos la lista completa de los participantes:

Sahit Sosa

Viviann Baeza

Avril Andrade

Anahí Izali

Javier Márquez conocido “Big Papi”

Aurélie Garzonio

Bobby Larios

Erick Castro

Jaguares (color amarillo)