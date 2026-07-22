Feria de la Torta 2026 Feria de la Torta 2026 en CDMX: Fechas, sede y lo que sabemos del festival más delicioso de la capital (Pexels)

Si eres un auténtico amante de la gastronomía urbana y los retos monumentales, ve preparando el estómago. La Feria de la Torta, uno de los festivales más icónicos, masivos y tradicionales de la Ciudad de México, ya se encuentra en marcha para celebrar su edición de este año, consolidándose como el plan perfecto para las vacaciones de verano.

¿Cuándo y dónde será la Feria de la Torta 2026?

Siguiendo la tradición institucional de este magno evento, la feria se llevará a cabo el 29 de julio al 2 de agosto.

La sede será como cada año en la Explanada de la Alcaldía Venustiano Carranza, la dirección es Eje 3 Oriente en Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena. Recuerda que la entrada a la explanada es completamente gratuita, por lo que solo deberás preocuparte por el costo de lo que vayas a consumir.

¿Habrá nuevo récord con la Megatorta?

Uno de los momentos más esperados de la inauguración es la preparación de la torta más grande del mundo. Tras haber alcanzado una longitud histórica de 90 metros de largo y casi una tonelada de peso en su vigésima edición, las expectativas para este 2026 apuntan a mantener o superar este impresionante récord.

Expositores nacionales e internacionales

Para esta edición se espera la participación de más de 90 expositores que traerán lo mejor del sabor local e internacional. En los pasillos de la explanada podrás encontrar desde las clásicas tortas de jamón, milanesa y tres quesos, hasta especialidades regionales.