Adiós a Mercurio retrógrado: estas son sus implicaciones, según la astrología

Mercurio retrógrado | Qué dice la astrología sobre el fin de este periodo. (Public Domain Pictures)

Si en las últimas semanas escuchaste que los malentendidos y problemas eran culpa de Mercurio retrógrado, hoy ese periodo llega oficialmente a su fin. Aunque para la ciencia este fenómeno es simplemente una ilusión óptica causada por el movimiento de la Tierra y Mercurio alrededor del Sol, en la astrología representa una etapa de reflexión.

Este 23 de julio, Mercurio retoma su movimiento directo tras permanecer retrógrado desde el 29 de junio. Para quienes siguen la astrología, el cambio simboliza el inicio de una nueva etapa en la que poco a poco regresan la claridad, el avance de proyectos y una mayor estabilidad en distintos aspectos de nuestra vida.

El inicio de una nueva etapa, según la astrología

Se dice que Mercurio gobierna la comunicación, los viajes, la tecnología, el aprendizaje y la forma en que procesamos la información. Por ello, durante sus periodos retrógrados suele asociarse con conversaciones confusas, retrasos en planes o asuntos del pasado que vuelven a aparecer.

Con el regreso de Mercurio a su movimiento directo, los astrólogos consideran que estas áreas comienzan a estabilizarse. Sin embargo, el cambio no es inmediato. Durante los próximos días continuará el llamado “periodo de sombra”, una etapa que se extiende hasta principios de agosto y que invita a cerrar pendientes, corregir errores y retomar proyectos antes de embarcarse en nuevos desafíos.

Un ciclo marcado por las emociones del pasado

Este ciclo ocurrió en el signo de Cáncer, vinculado en la astrología con las emociones, la familia, los recuerdos y la autoestima.

Por ello, muchas personas relacionaron este Mercurio retrógrado con el regreso de exparejas, conversaciones familiares pendientes o una mayor sensibilidad emocional. Los astrólogos sostienen que este tipo de tránsito no crea problemas nuevos, sino que pone sobre la mesa situaciones que ya necesitaban resolverse.

Una ilusión óptica con interpretación astrológica

Mercurio entra en fase retrógrada entre tres y cuatro veces al año. Aunque desde la Tierra parece desplazarse hacia atrás, el planeta nunca cambia realmente el sentido de su órbita; se trata de un efecto visual provocado por las diferentes velocidades con las que la Tierra y Mercurio orbitan el Sol.

Por ello, mientras la astronomía lo explica como un fenómeno óptico, la astrología le atribuye un significado simbólico relacionado con la introspección, la revisión de decisiones y la forma en que nos comunicamos. No existe evidencia científica de que Mercurio retrógrado tenga efectos sobre la conducta humana, pero para millones de personas sigue siendo un referente para la toma de decisiones.