Coleccionables de Harry Potter ¡Los coleccionables de Harry Potter Shop llegan a México! Así puedes comprar artículos exclusivos a través de Amazon (Amazon.com)

La magia de Hogwarts está más cerca que nunca para los fanáticos y coleccionistas en México. La tienda oficial del universo mágico creado por J.K. Rowling y llevado a la gran pantalla por Warner Bros. ha desembarcado formalmente en la plataforma de Amazon México, poniendo al alcance de los usuarios su extenso catálogo de artículos coleccionables y mercancía exclusiva.

De Londres y Nueva York llega a México la magia de Hogwarts

Anteriormente, los fanáticos mexicanos que deseaban adquirir mercancía auténtica de la Harry Potter Shop debían realizar sus compras directamente en el portal del Reino Unido o Estados Unidos, lo que implicaba altos costos de envío internacional y largos tiempos de espera en aduana.

A partir de ahora, la tienda oficial comercializa sus piezas directamente a través de Amazon México. Esto permite acceder a productos icónicos como varitas de colección, túnicas y suéteres con los beneficios habituales de la plataforma: envíos rápidos y gratuitos para usuarios de Amazon Prime, así como promociones y pagos a meses sin intereses.

Productos destacados y precios oficiales

Entre la gran variedad de artículos de colección disponibles en el catálogo de Amazon, destacan las siguientes opciones con sus costos oficiales expresados en moneda nacional:

Peluche de oso Gryffindor: $452 MXN

Playera de manga corta color granate con escudo en relieve: $600 MXN

Búho Hedwig de colección: $630 MXN

Varita oficial The Locket of Slytherin: $826 MXN

Suéter de Ron Weasley con la letra ‘R’: $1,529 MXN

¿Cómo acceder a la tienda oficial?

Todos los artículos coleccionables, túnicas de las cuatro casas como: Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw y Hufflepuff pueden consultarse de forma directa en la sección dedicada a Harry Potter dentro del sitio oficial de Amazon.com.mx.