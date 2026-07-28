Asesinan a Sergio ‘Checo’ Padilla cantante de regional mexicano (Redes Sociales)

Fue asesinado en Ecatepec, Estado de México, Sergio ‘Checo’ Padilla, reconocido músico del regional mexicanos.

De acuerdo con información difundida por familiares cercanos, los hechos ocurrieron cuando el cantante se dirigía a su trabajo.

¿Cómo sucedió el asesinato de ‘Checo’ Padilla?

Los primeros informes indican que sujetos que viajaban en motocicleta, se acercaron al vehículo del intérprete, quienes le dispararon de forma directa con un arma de fuego.

De acuerdo con los medios locales el incidente ocurrió sobre la calle Disneylandia en la colonia Las Vegas Xalostoc.

Aunque la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya investiga lo sucedido como un posible ataque directo, su nieto Jonathan Padilla difundió un mensaje a través de sus redes sociales expresando el dolor por el cual está pasando toda la familia.

También, enfatizó en que las autoridades del estado aún no han dado un informe oficial sobre el fallecimiento de su abuelo, por lo cual pidió a las corporaciones estatales actuar con rapidez para esclarecer los hechos.

¿Quién era Sergio Padilla?

Sergio Padilla, era un guitarrista de 72 años que colaboró en el programa de radio “Buenos días”, junto a Héctor Martínez Serrano, en Grupo Radio Centro.

Después de que se diera a conocer su fallecimiento la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión de México, familiares, colaboradores y amigos exigen justicia para esclarecer el ataque contra el músico. Hasta ahora las autoridades no han emitido información oficial sobre el móvil del crimen.