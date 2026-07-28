Halo Halo: Campaign Evolved: ¿Cómo canjear las nuevas armaduras para utilizar en Halo Waypoint? (Halo: Campaign Evolved)

Para la comunidad fanática de la clásica franquicia de ciencia ficción Halo, la legendaria saga de guerras interestelares entre la humanidad y los alienígenas está de vuelta. Halo Campaign Evolved se presenta como un remake completo de la icónica campaña de Halo: Combat Evolved (lanzado originalmente en 2001).

Esta entrega ha sido construida desde cero y cuenta con impresionantes mejoras gráficas, controles actualizados y misiones completamente nuevas.

Además, el título permitirá personalizar la armadura de Master Chief con una serie de skins exclusivas, incluyendo una versión conmemorativa del 25.º aniversario de la franquicia y otros diseños adicionales.

¿Dónde y cómo puedo conseguir las skins de Halo gratis?

Es posible personalizar la armadura de Master Chief en esta nueva versión remasterizada sin necesidad de realizar compras con dinero real, ya que los elementos estéticos adicionales se pueden obtener de forma completamente gratuita.

Para reclamar tus skins y añadirlas a tu colección, solo debes seguir estos sencillos pasos:

Silver Anniversary

Silver Anniversary (Halo: Campaign Evolved)

Para celebrar los 25 años de Halo, la armadura plateada se puede desbloquear de manera gratuita para todos los jugadores; este conjunto conmemorativo se encuentra en el menú de personalización la primera vez que juegues.

Hidden Blade

Hidden Blade (Halo: Campaign Evolved)

La armadura de Hidden Blade estará disponible exclusivamente como recompensa de una misión por medio del servidor de Discord, hasta el 3 de agosto de 2026.

Damascus Prototype

Damascus Prototype (Halo: Campaign Evolved)

La armadura de Damascus Prototype está disponible para todos los jugadores, canjeando el siguiente código GWT9-DNBT-7X95-DJCX-8KH3, por medio de la plataforma de Halo: Campaign Evolved

Sandstone Ancient

Sandstone Ancient (Halo: Campaign Evolved)

De igual manera, para conseguir la armadura de Sandstone Ancient, puede canjearse en el sitio web de Halo: Campaign Evolved con el siguiente código L563-J46G-PZN1-SBF2-AXN6.