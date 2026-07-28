¿Se cayó Spotify? Principales fallas que reportan los usuarios (Pexels)

Miles de usuarios de la plataforma de música en streaming reportaron a través de las redes sociales fallas en el funcionamiento de Spotify.

Las primeras interrupciones se presentaron alrededor de las 16:47 horas tarde de este martes 28 de julio, cuando algunos suscriptores señalaron dificultades para escuchar música y otras intermitencias en las distintas funciones del servicio.

De acuerdo con los reportes del sitio DownDetector, los principales problemas en el funcionamiento de streaming se presentan en:

Transmisión de audio

Sitio web

Aplicación móvil

Aunque esta no es la primera vez en el mes que el sistema presenta problemas, ya que anteriormente se reportó el mal funcionamiento de la plataforma en los últimos días afectando a diversos suscriptores en distintas partes del mundo.

¿Cuáles son los países en donde el servicio de Spotify se vio afectado?

En diversos sitios digitales, los usuarios de México, Estados Unidos, Australia, Brasil y Reino Unido informaron que Spotify presentaba intermitencias en la plataforma.

¿Se conoce la causa de la caída de Spotify?

Hasta el momento la empresa no ha emitido un informe oficial con las causas de esta nueva interrupción en el servicio, ni se conoce si existe un tiempo estimado para que la aplicación regrese a la normalidad.

Los usuarios de esta aplicación de música continúan a la espera de un informe que menciona cuáles fueron los problemas que causaron las interrupciones.