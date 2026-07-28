WhatsApp ya permite realizar llamadas y videollamadas desde la computadora: ¿cómo se usa y cuándo estará disponible en México?

¿Cómo hacer videollamadas en WhatsApp Web? | Nueva función ya llega a México.

WhatsApp anunció una de las funciones más solicitadas por los usuarios de su versión web: la posibilidad de realizar y recibir llamadas de voz y videollamadas directamente desde el navegador, sin necesidad de instalar la aplicación de escritorio.

La actualización comenzó a desplegarse este martes y ya se encuentra disponible a nivel mundial, aunque su implementación será gradual, por lo que algunos usuarios podrían tardar en recibirla.

¿Cómo hacer videollamadas desde WhatsApp Web?

Para utilizar la nueva función es necesario ingresar a WhatsApp Web desde un navegador y vincular la cuenta mediante el código QR, como se hace habitualmente.

Una vez dentro, los usuarios que ya tengan habilitada la actualización podrán acceder a la pestaña de “Llamadas”, donde encontrarán su historial y contactos favoritos. Desde ahí podrán iniciar llamadas de voz o videollamadas sin abandonar el navegador.

WhatsApp Web también incorporará herramientas que ya existen en otros dispositivos, como compartir pantalla y utilizar reacciones durante las llamadas. Las comunicaciones continuarán protegidas mediante cifrado de extremo a extremo y no tendrán límite de tiempo ni un costo adicional.

¿Cuándo estarán disponibles las videollamadas de WhatsApp Web en México?

La actualización ya comenzó a estar disponible para usuarios de WhatsApp Web en México este martes 28 de julio. Sin embargo, Meta indicó que las nuevas funciones se implementarán gradualmente, por lo que podrían no aparecer de inmediato en todas las cuentas.

Esto significa que, si todavía no aparece la pestaña de llamadas en WhatsApp Web, será necesario esperar a que la actualización sea habilitada para la cuenta.

WhatsApp también estrena transferencia de llamadas y sala de espera

WhatsApp también anunció la transferencia de llamadas, una herramienta que permitirá pasar una llamada grupal en curso de un dispositivo a otro sin tener que colgar.

De esta manera, una conversación iniciada desde una computadora podrá continuar desde el teléfono y viceversa, sin interrumpir la comunicación.

También llegará la “sala de espera”, diseñada para que los organizadores tengan mayor control sobre las llamadas grupales. Al crear un enlace de llamada se podrá activar la opción “Requerir aprobación para unirse”, con la que el anfitrión decidirá cuándo permitir el ingreso de cada participante.

La plataforma incorporará además cancelación de ruido para reducir sonidos de fondo en lugares ruidosos y “QuickHD”, una mejora que permitirá mostrar video en alta definición desde los primeros segundos de la videollamada.