EA Sports FC 27: mejoras de juego, tiros de esquina, mejores regates y todas las novedades oficiales del gameplay

EA Sports FC 27 Nuevas características en la jugabilidad de la nueva entrega. (Electronic Arts)

La nueva entrega del EA Sports FC (antes FIFA) promete ser uno de los más innovadores de la franquicia. Además de nuevos modos de juego, presentará mejoras en su jugabilidad.

¿Cuáles son la nuevas características de jugabilidad en EA Sports FC 27?

El icónico videojuego de futbol está pronto a salir. Electronic Arts (EA) continúa dando actualizaciones acerca de él para mantener informados a los fanáticos y generar expectativa. Lo último que compartieron fue un video detallando las mejoras que presentará el gameplay del juego.

Son 6 las características que los creadores señalaron como claves en ofrecer a los jugadores una mejor experiencia en la cancha virtual. Estos son:

Un nuevo sistema de movimiento que permite mantener a tus jugadores onside con desbordes por la banda y desmarques interiores.

que permite mantener a tus jugadores con desbordes por la banda y desmarques interiores. Tiros de esquina en dos fases completamente reinventados, que te retan a sincronizar el perfecto pase de manera manual.

completamente reinventados, que te retan a sincronizar el perfecto pase de manera manual. Regates fuera de balance que resultan en duelos intensos y te obligan a convertirte en un profesional.

que resultan en duelos intensos y te obligan a convertirte en un profesional. Nuevas habilidades que proporcionan a los jugadores movimientos característicos.

que proporcionan a los jugadores movimientos característicos. Mejoras en el sistema de defensa manual , con contenciones responsivas y un mayor rango para barridas.

, con contenciones responsivas y un mayor rango para barridas. Detalles que aportan al realismo del juego, como resbalarse en la lluvia y jugadores exhaustos.

También cuenta con IA más responsiva y justa, reduciendo barridas defensivas. Algunas de estas características sólo estarán disponibles en los sistemas más nuevos, como el Playstation 5, el Nintendo Switch 2 y el Xbox Series X|S.

¿Cuándo saldrá EA Sports FC 27?

La fecha prevista de lanzamiento es el 25 de septiembre para todas las consolas a nivel mundial. Sin embargo, si adquieres en preventa alguna de la ediciones especiales podrás tener acceso desde el 18 de septiembre.