BTS BTS lanza galleta de edición limitada en México: características especiales para ARMY (Instagram: (@oreo))

La fusión entre la banda de K-Pop más famosa del mundo, BTS, y la icónica marca de galletas Oreo llega al mercado en un proyecto lleno de sabor y fanatismo, ideal para las y los ARMYs del grupo surcoreano.

Aunque el producto ya se encuentra disponible en 80 países confirmados para esta campaña global, ARMY México no tiene de qué preocuparse: esta edición limitada también llegará a territorio nacional muy pronto.

Hotteok: Un sabor desde la infancia

Para la creación de las nuevas galletas Oreo colaborativas con BTS, el grupo decidió darle un significado ligado a su infancia, lo cual se refleja directamente en el sabor.

Los integrantes explicaron que la receta está inspirada en el hotteok, un popular panqueque surcoreano que suele servirse caliente y relleno de azúcar morena, ideal para sus seguidores.

¿Cuándo llegarán las galletas Oreo de BTS a México?

Llegó el momento que toda la comunidad fanática estaba esperando: la edición limitada de las galletas Oreo x BTS estará disponible de forma oficial a partir del 14 de agosto de 2026 en México.

¿Cuáles son las características del empaque y su tono morado neón?

En esta ocasión, las galletas han cambiado su clásica tonalidad oscura por un llamativo tono morado neón, color emblemático que identifica tanto a la agrupación como a su comunidad de seguidores, ARMY.

La colección cuenta con distintos diseños grabados en las galletas relacionados con el grupo, entre los que destacan:

Los nombres de los siete integrantes.

El Army Bomb (el emblemático lightstick oficial).

Un mensaje oculto que se revela al reunir tres piezas.

Además, los empaques están inspirados en los elementos de los mercados callejeros de Corea del Sur lugares donde se encuentra el hotteok que el grupo consumía en su infancia y en el constante intercambio de cartas entre BTS y sus fans.