¿El nuevo ‘Supercampeones’? Conoce el anime de futbol mejor calificado a nivel mundial

Ao Ashi Creado por Yūgo Kobayashi, Ao Ashi es el manga de futbol en tendencia tras el estreno de su primera temporada animada.

¿Aún experimentas resaca tras el término del Mundial 2026 y el arranque de la Liga MX aún no te brinda la emoción vive o muere característica de un torneo internacional?

O tal vez, si eres de aquellas personas que experimentó su evento canónico de “el verano que me volví fifas” en la reciente justa futbolera y deseas aprender más sobre el deporte cuya pasión conecta a cientos de países, el anime podría ser una gran escuela del futbol, especialmente aquel que han catalogado como “la cumbre del realismo técnico”.

No, no se trata del clásico Supercampeones, sino de Ao Ashi —manga escrito e ilustrado por Yugo Kobayashi—, una historia que resalta la técnica del futbol al explorar las formaciones, decisiones bajo presión y los sacrificios que un deportista realiza en su ascenso al deporte profesional.

‘Ao Ashi’: la nueva sensación entre los animes de futbol

El género spokon en anime y manga es uno de los más populares tanto dentro y fuera de Japón, ya que cuenta con una gran variedad de historias de deportes que van desde el futbol, el beisbol, el voleibol, baloncesto e incluso se ha expandido hasta la natación y el patinaje artístico, destacando principalmente por su narrativa intensa que resalta la perseverancia, el esfuerzo y el florecimiento del talento en los escenarios deportivos.

Por supuesto, el futbol no podía quedarse atrás en adueñarse de este género, no cuando incluso fue pionero con Captain Tsubasa (traducido a Supercampeones en Latinoamérica). Desde entonces, han surgido nuevas propuestas del balompié, pero tras el Mundial FIFA 2026 destacó con fuerza la nueva propuesta del anime japonés: Ao Ashi, adaptación del manga del mismo nombre y cuya serialización finalizó el año pasado, es decir, ¡la historia está completa!

Sin embargo, a pesar de que el manga ha finalizado, el anime apenas cuenta con una temporada, mientras que la segunda entrega llegará a las plataformas de anime en octubre de este año.

Esta continuación ha sido ansiadamente esperada por sus fanáticos y fanáticas más fieles, así como el nuevo público que llega a la serie de animación japonesa, pues destacan el realismo de la trama al explorar con mayor detalle las tácticas deportivas, el papel de los juveniles y el ascenso en sus clubes, lo que permite que aficionados del futbol disfruten de Ao Ashi como si se tratara de una historia real.

MyAnimeList, red social de datos de manga y anime que organiza la puntuación de este entretenimiento, califica Ao Ashi con 8.15 en su versión animada, mientras que su calificación en manga registra un 8.68, superando animes fuertes del género como Blue Lock y Supercampeones.

¿De qué trata y dónde ver Ao Ashi? El anime de futbol mejor calificado en MyAnimeList

Ao Ashi es considerado la cumbre del realismo técnico y táctico del futbol, ya que no muestra jugadas milagrosas ni tiros imposibles, sino que su desarrollo se centra principalmente en el aprendizaje de formaciones, el control de los espacios, las tomas de decisión bajo presión y el movimiento sin balón.

Ao Ashi Temporada 1 El género spokon en anime y manga es uno de los más populares tanto dentro y fuera de Japón.

El anime, que puede verse en Crunchyroll, sigue la historia de Ashito Aoi, un chico de provincia que destaca por tener un talento impresionante en la visión de campo, sin embargo, carece del conocimiento de las tácticas necesarias para dominar el deporte como lo haría un futbolista profesional, su sueño.

Tras ser descubierto por el entrenador Fukuda Tatsuya, exjugador profesional que abandonó el deporte tras una lesión severa, Ashito deberá viajar a Tokio pese a sus dificultades económicas con el objetivo de convertirse en un goleador estrella. Sin embargo, los problemas surgirán pronto: ¿tiene el talento suficiente para rendir en un club juvenil de élite? Más importante aún, ¿es capaz de seguir su camino... cuando sea obligado a cambiar de posición?

Explorando más allá del deporte, Ao Ashi utiliza el futbol como un medio para hablar del trabajo en equipo, el poder de la determinación y la resiliencia necesaria para cumplir los sueños.