Lanzan la primera colección oficial en la historia del Maratón de la Ciudad de México 2026: cómo es, cuánto cuesta dónde puedes conseguir la línea inspirada en los 42K

Lanzan la primera colección oficial en la historia del Maratón de la Ciudad de México 2026: cómo es, cuánto cuesta y dónde puedes conseguir la línea inspirada en los 42K

A un mes de celebrarse el XLIII Maratón de la Ciudad de México, Adidas presentó un lanzamiento sin precedentes para la comunidad runner: la primera colección oficial creada exclusivamente para el evento, una línea de edición limitada que busca plasmar la esencia de la capital en cada prenda.

La propuesta va mucho más allá de una simple colección deportiva. Cada diseño toma como inspiración el dinamismo urbano, la naturaleza y los contrastes que caracterizan a la Ciudad de México, integrando además detalles que harán sentir identificados a quienes enfrentarán los 42 kilómetros, como las coordenadas y la altitud del recorrido, situada entre los 2,240 y 2,250 metros sobre el nivel del mar.

Con este lanzamiento, la marca también inicia la cuenta regresiva rumbo al 30 de agosto, fecha en la que miles de corredores recorrerán las principales avenidas de la capital.

¿Qué incluye la colección oficial del Maratón de la Ciudad de México 2026?

Pensada tanto para los entrenamientos como para el descanso previo a la competencia, la nueva colección reúne prendas con tecnología deportiva y diseños conmemorativos.

Chamarra Finisher adi365 Essentials

Diseñada para celebrar el esfuerzo detrás de cada kilómetro, esta chamarra ofrece un diseño ligero con gorro y dobladillo ajustables, bolsillo con cierre en el pecho y detalles reflectantes que mejoran la visibilidad durante los entrenamientos.

Playera lifestyle de algodón

Una prenda de uso diario confeccionada con algodón suave que combina comodidad con un diseño inspirado en la mezcla entre naturaleza y ciudad que distingue a la capital mexicana.

Top para mujer Maratón Ciudad de México 2026

El top ofrece un ajuste ceñido y tejido de alto rendimiento para brindar soporte durante las sesiones de entrenamiento. También incorpora detalles reflectantes y el característico diseño de las tres franjas de adidas.

Playera sin mangas para hombre

Fabricada con tecnología Climacool, esta pieza ayuda a absorber y dispersar el sudor para mantener una sensación de frescura durante los entrenamientos. Su confección ligera favorece una movilidad total.

Gorra Maratón Ciudad de México 2026

El accesorio completa la colección con un diseño funcional elaborado con al menos 50% de materiales reciclados, material transpirable y una correa ajustable para mayor comodidad.

Una colección que celebra la esencia de la CDMX

Uno de los aspectos más llamativos de esta línea es que los gráficos fueron creados para reflejar la convivencia entre la naturaleza y el paisaje urbano que distingue a la Ciudad de México.

Además, adidas incorporó elementos gráficos relacionados con la ruta oficial del maratón, convirtiendo cada prenda en un recuerdo para quienes viven la preparación hacia la competencia más importante del país.

La colección forma parte de una serie de activaciones que la marca realizará durante agosto para acompañar a los corredores en las últimas semanas antes de la carrera.

¿Cuándo sale a la venta la colección oficial de adidas?

La colección oficial del Maratón de la Ciudad de México 2026 estará disponible a partir del 10 de agosto en las tiendas adidas y a través de la aplicación oficial de la marca.

Si bien los costos aún no han sido anunciados, con esta edición limitada, Adidas busca que los corredores no solo porten la playera oficial del evento, sino que puedan vestir una colección completa inspirada en el recorrido, la altura y la identidad de una de las ciudades más exigentes para correr un maratón.