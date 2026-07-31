Por qué algunas personas guardan una hoja de laurel dentro de la cartera

Laurel Planta que algunos creen trae riqueza. (Pexels)

El laurel, utilizado como corona por los poetas de la antigüedad e inmortalizado en la bandera mexicana como símbolo de gloria, es una planta que tiene muchos usos gastronómicos, es un gran aromatizante e incluso tiene propiedades medicinales, pues funciona como un anticongestivo nasal.

Para algunos, también puede ser utilizada como parte de rituales místicos que atraen fortuna. Un ejemplo de estos rituales es escribir un deseo en la hoja en el último día del año, quemarla durante el año nuevo y guardar las cenizas. Otro muy interesante es aquel de cargar una hoja en tu cartera para atraer fortuna. Te explicamos cómo se supone que funciona.

¿Por qué cargar un laurel en tu cartera?

Guardar una hoja de laurel en tu cartera es un acto que supuestamente atrae abundancia ya que la hoja de la suerte está siempre en contacto con el dinero. Así, se convierte en una especie de imán que atrae trabajo y fortuna.

Existen una serie de reglas a seguir para que la superstición funcione de manera adecuada:

El laurel debe ser reposado durante una noche de luna nueva al lado de dinero. Una vez colocado dentro de la cartera, esta no puede quedarse sin billetes. La hoja debe sustituirse cada vez que presente daños o se marchite, repitiendo el mismo ritual.

Por supuesto, cabe destacar que esta es una creencia meramente supersticiosa y no existen pruebas científicas de que funcione.