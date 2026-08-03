¿Telegram desapareció de la App Store? Información actualizada al momento (Pexels)

La plataforma de mensajería dejó de estar disponible temporalmente en la tienda digital oficial de Apple, espacio donde se descargan y actualizan las aplicaciones.

Al no mantenerse visible, generó en miles de usuarios incertidumbre y algunos más se preguntaron si esta aplicación dejaría de pertenecer al catálogo de la tienda.

La desaparición de Telegram fue en distintas partes del mundo

En diversas regiones del mundo se reportó que Telegram no aparecía en las búsquedas en la App Store, aunque esta sí se podía encontrar en la tienda digital de Android. Al poco tiempo se comprobó que el servicio de mensajería no había cerrado.

Después de unas horas de incertidumbre, la empresa informó a través de sus redes sociales que Telegram estaba restablecido en la App Store y que progresivamente se encontraría disponible para todos los usuarios.

reports of my demise are greatly exaggerated 🍎 — Telegram Messenger (@telegram) August 4, 2026

¿Todos los usuarios de Telegram perdieron la aplicación?

La afectación se concentró únicamente en nuevas descargas y actualizaciones; las personas que ya contaban con la aplicación móvil continuaban con su servicio normal, enviando mensajes, consultando canales y accediendo a sus conversaciones.

¿Telegram ya dio un informe sobre la salida del catálogo de App Store?

Hasta el momento, la aplicación de mensajería o la tienda digital de Apple no han dado información pública sobre el hecho, ni han dado a conocer por qué la aplicación desapareció momentáneamente de la tienda, si hubiera existido un ataque informático en contra de la empresa o si se trató de un problema que se originó por alguna revisión de contenido o una falla técnica.