Martes y Miércoles del Campo en Soriana 4 y 5 de agosto de 2026: las mejores ofertas para ahorrar en frutas, verduras y carnes

Martes y Miércoles del Campo en Soriana 21 y 22 de julio de 2026: las mejores ofertas para ahorrar en frutas, verduras y carnes

Las compras del súper pueden representar uno de los gastos más importantes de la semana, por eso muchos consumidores esperan las promociones de Martes y Miércoles del Campo en Soriana, una campaña que regresa este 4 y 5 de agosto de 2026 con descuentos en frutas, verduras, carnes, pollo, pescados y mariscos.

Como ocurre cada semana, la cadena de supermercados puso en marcha una nueva edición de esta estrategia de ahorro, disponible tanto en tiendas físicas como en su plataforma digital, donde los clientes pueden aprovechar precios especiales para abastecer su despensa con productos frescos.

Las mejores ofertas del Martes y Miércoles del Campo Soriana este 4 y 5 de agosto

Entre los descuentos más llamativos de esta semana destacan varios alimentos de consumo diario que suelen formar parte de la canasta básica.

Frutas y verduras

Jitomate Guaje/Saladette a $11.50 el kilo.

Sandía a $10.80 el kilo.

Limón con semilla a $24.80 el kilo.

Aguacate Hass a $24.80 la malla.

Manzana Golden o Red en bolsa a $32.80 el kilo con 50 Puntos Soriana Ya.

Piña Gota Miel a $21.80 el kilo.

Mango Paraíso a $18.80 el kilo con 50 Puntos soriana Ya.

Limón sin semilla a $16.50 el kilo.

Pera D’Anjou a $39.80 el kilo.

Uva blanca a $74.80 el kilo.

Ciruela a $67.80 el kilo.

Zanahoria a $15.50 el kilo.

Chile Poblano a $39.80 el kilo.

Cebolla morada a $24.80 el kilo.

Chayote sin espinas a $24.50 el kilo.

20% de descuento en variedad de Tomates NatureSweet.

También encontrarás promociones en carnes, pollo y pescados

Además del departamento de frutas y verduras, Soriana incluyó descuentos en distintos productos de proteína, lo que permite realizar prácticamente toda la compra semanal durante la misma promoción.

Entre las ofertas más destacadas aparecen:

Pollo entero fresco a $35.90 el kilo.

Pierna de Cerdo con hueso congelada a $56.00 el kilo.

Milanesa de Res Pulpa blanca a $198.90 el kilo.

Pechuga de Pollo sin hueso Pilgrim’s en charola a $159.90 el kilo.

Milanesa de Pollo delgada Pilgrim’s en charola a $176.90 el kilo.

Medallón de Pechuga de Pollo a $149.00 el kilo.

Pechuga de Pollo corte americano a $89.00 el kilo.

Chuleta ahumada de Cerdo a $109.00 el kilo.

Milanesa de Cerdo fresca a $99.90 el kilo.

Costilla cargada de Cerdo fresca a $142.00 el kilo.

Tampiqueña de Res Rancho Don Francisco Selecta a $259.00 el kilo.

Molida de Res Pulpa negra 95/5 Rancho Don Francisco Selecta a $227.00 el kilo.

Carne para deshebrar de Res Rancho Don Francisco Selecta a $219.00 el kilo.

Sierra a $79.90 el kilo.

Filete de Mojarra de granja a $93.90 el kilo.

Camarón chico sin cabeza a $199.00 el kilo.

Barrita de Surimi de Cangrejo a $99.90 el kilo.

Ceviche de Pescado/Playero a $159.00 el kilo.

Medallones de Atún Valley Foods Prime a $199.00 el empaque de 680 g.

Huevo blanco Precíssimo de 30 piezas a 2x$99.00.

¿Dónde aplican las ofertas?

Las promociones estarán vigentes únicamente durante el martes 4 y miércoles 5 de julio, tanto en sucursales participantes como en la tienda en línea de Soriana.

En caso de comprar por internet, la cadena recomienda verificar la disponibilidad de los productos y especificar características como cantidad o grado de maduración de frutas y verduras. Además, algunas modalidades de entrega pueden generar costo de envío, aunque existen beneficios al superar determinados montos de compra.

Tips para aprovechar las promociones del Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Para aprovechar mejor el Martes y Miércoles del Campo Soriana, lo ideal es:

Elaborar una lista antes de salir de casa

Comparar los descuentos con los productos que realmente necesitas

Acudir durante las primeras horas del día, que es cuando normalmente existe una mayor disponibilidad de productos

Si prefieres comprar desde casa, revisa previamente las promociones digitales; también pueden ayudarte a encontrar descuentos adicionales disponibles únicamente en la tienda en línea.