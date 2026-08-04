Martimiércoles Chedraui vs Martes de Frescura Walmart: Comparativa de ofertas 4 y 5 de agosto

Ofertas en Walmart y Chedraui Los mejores descuentos en frutas y verduras (Crónica Digital)

Chedraui y Walmart vuelven a competir esta semana con descuentos en frutas y verduras. Las dos cadenas de autoservicio presentan ofertas este 4 y 5 de agosto en su tradicional Martimiércoles y Martes de Frescura, respectivamente.

Ofertas en frutas Martimiércoles de Chedraui y Martes de Frescura de Walmart

La sandía roja se ofrece en Walmart a $12.90 por kilo, mientras que Chedraui la comercializa en $22.90, una diferencia de 10 pesos.

El melón chino registra $34.00 por kilo en la cadena estadounidense y $32.00 en la tienda mexicana, que obtiene una ligera ventaja. En manzana Gala no existe diferencia, ya que ambas cadenas fijan el precio en $48.00 por kilo.

La piña miel mantiene un margen reducido con $25.00 por kilo en Walmart frente a $26.90 en Chedraui. El contraste aumenta en el mango Manila, donde Walmart lo ofrece en $42.00 por kilo y Chedraui en $54.00.

La tuna blanca alcanza $39.90 por kilo en Walmart y $42.00 en Chedraui. El kiwi verde registra una de las brechas más amplias de la semana con $76.00 por kilo en Walmart frente a $99.00 en Chedraui.

La naranja también muestra una diferencia importante. Walmart la vende en $42.00 por kilo, mientras que Chedraui la coloca en $32.80. En guayaba, los precios son de $64.00 por kilo en Walmart y $58.90 en Chedraui.

La papaya Maradol prácticamente mantiene el mismo nivel con $40.00 por kilo en Walmart y $39.90 en Chedraui.

En plátano Chiapas no existe una comparación directa, ya que únicamente Chedraui incluye este producto en sus promociones con un precio de $18.00 por kilo.

Martimiércoles Chedraui vs Martes de Frescura Walmart ofertas en verduras

El jitomate saladet cuesta $16.00 por kilo tanto en Walmart como en Chedraui.

La jícama favorece a la cadena mexicana con un precio de $21.90 por kilo, mientras que Walmart la ofrece en $29.90. El nopal limpio presenta el comportamiento opuesto con $29.00 por kilo en Walmart y $32.00 en Chedraui.

La cebolla blanca registra $42.00 por kilo en Walmart frente a $44.00 en Chedraui. El apio muestra una diferencia más marcada con $39.90 por kilo en Walmart y $28.91 en Chedraui.

La lechuga romana también favorece a Chedraui con $21.90 por pieza contra $24.90 en Walmart. El pepino cambia nuevamente la tendencia al encontrarse en $15.00 por kilo en Walmart y $24.00 en Chedraui.

El aguacate Hass se vende en Walmart a $62.00 por kilo y en Chedraui a $59.00. La zanahoria prácticamente mantiene el mismo precio con $18.00 por kilo en Walmart y $17.90 en Chedraui.

La revisión de precios muestra una competencia dividida entre ambas cadenas. Walmart concentra sus mejores precios en productos como sandía roja, piña miel, mango Manila, kiwi verde, nopal limpio, cebolla blanca y pepino.

Por su parte, Chedraui registra precios más bajos en melón chino, naranja, guayaba, papaya Maradol, jícama, apio, lechuga romana, aguacate Hass y zanahoria, además de incorporar el plátano Chiapas dentro de sus promociones.

Recuerda que los precios pueden variar sin previo aviso en ambas cadenas de autoservicio.