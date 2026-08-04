Martes de Frescura en Walmart HOY 4 de agosto de 2026: las ofertas en frutas, verduras y carnes para ahorrar

Martes de Frescura Walmart 21 de julio de 2026: las mejores ofertas en frutas, verduras y carnes para ahorrar esta semana

Si esta semana toca hacer el súper, el Martes de Frescura de Walmart vuelve a convertirse en una de las opciones más atractivas para quienes buscan estirar el presupuesto familiar. Como ocurre cada martes, la cadena de supermercados activó promociones especiales en frutas, verduras, carnes y otros productos frescos, disponibles tanto en tiendas físicas como a través de su plataforma de compras en línea.

Esta campaña semanal se ha consolidado como una de las más esperadas por los consumidores, ya que reúne descuentos en algunos de los alimentos con mayor demanda para preparar las comidas de la semana.

Estas son las principales ofertas del Martes de Frescura Walmart del 28 de julio

Entre los productos destacados para este 28 de julio de 2026 aparecen varias opciones para surtir la despensa sin gastar de más.

Frutas y verduras en oferta

Plátano Chiapas a $24.00 el kilo.

Sandía roja a $12.90 el kilo.

Mango Paraíso a $26.00 el kilo.

Uva Red Globo a $48.00 el kilo.

Manzana Granny Smith a $40.00 el kilo.

Manzana Red Delicious a $39.00 el kilo.

Carnes, pollos y pescados

Filete Tilapia: $109 el kilo.

Camarón coctelero: $185 el kilo.

Costilla de cerdo: $149 el kilo.

Filete de basa oriental: $87 el kilo.

¿Hasta cuándo estarán disponibles estas promociones?

Las ofertas del Martes de Frescura tienen una vigencia limitada y normalmente permanecen activas únicamente durante el martes. Por ello, quienes desean aprovechar los precios especiales suelen realizar sus compras desde las primeras horas del día para encontrar una mayor disponibilidad de productos.

Además de las sucursales físicas, muchos de los descuentos también pueden consultarse y adquirirse mediante la tienda en línea, con opciones de entrega a domicilio o recolección en tienda, aunque la disponibilidad puede variar según la ubicación.

Tips para aprovechar mejor el Martes de Frescura

Si buscas obtener el mayor beneficio durante esta jornada de descuentos, considera estas recomendaciones:

Revisa primero los productos de temporada.

Prioriza frutas y verduras que puedas consumir durante varios días.

Compara precios entre distintas presentaciones y otros supermercados

Consulta la disponibilidad en línea antes de acudir a la tienda.

Planea un menú semanal para evitar compras impulsivas.

Con una lista preparada y aprovechando las promociones disponibles, es posible reducir significativamente el gasto destinado al súper semanal.