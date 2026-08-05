¡Adiós al asistente de Google en tu celular! Esta es la fecha en la que será reemplazado por Gemini en todos los dispositivos

Google dice adiós a su Asistente | Gemini será el único asistente en Android.

La compañía confirmó que a partir del 4 de septiembre comenzará a retirar definitivamente su asistente de voz de los dispositivos Android compatibles para dar paso a Gemini, su nueva plataforma impulsada por inteligencia artificial.

Se trata del fin de una herramienta que durante casi una década permitió a millones de usuarios realizar tareas mediante comandos de voz, como hacer llamadas, enviar mensajes, programar alarmas, consultar el clima o controlar dispositivos inteligentes.

Google eliminará el Asistente de Android desde septiembre

Google informó, a través de un correo electrónico enviado a algunos usuarios, que el proceso para eliminar el Asistente comenzará el 4 de septiembre, aunque la transición se realizará de forma gradual y podría tardar varias semanas en completarse.

Una vez que el cambio llegue a cada dispositivo, los usuarios ya no podrán utilizar ni volver a activar el Asistente de Google en sus teléfonos, tabletas o dispositivos vinculados.

En su lugar, quienes cuenten con un equipo compatible y vivan en un país donde Gemini esté disponible tendrán acceso únicamente al nuevo asistente basado en inteligencia artificial.

¿Qué dispositivos dejarán de tener Google Assistant?

La eliminación del Asistente no se limitará a los teléfonos Android. Google también confirmó que el cambio llegará a otros dispositivos conectados, entre ellos:

Teléfonos Android compatibles.

Tabletas Android.

Relojes inteligentes con Wear OS.

Audífonos y earbuds compatibles.

Vehículos con Android Auto.

Sin embargo, algunos productos conservarán el Asistente por un tiempo más. Es el caso de los automóviles con Google Built-in, así como dispositivos como Google Home y Google TV, donde la transición a Gemini ocurrirá más adelante. Hasta el momento, Google no ha informado una fecha para estos equipos.

¿Por qué Google reemplaza al Asistente por Gemini?

Google anunció desde principios de este año que Gemini sería el futuro de su ecosistema de inteligencia artificial. Aunque originalmente la empresa tenía previsto retirar el Asistente durante 2025, decidió retrasar el cambio mientras incorporaba nuevas funciones y mejoraba el desempeño de Gemini.

La compañía busca que un solo asistente concentre tanto las funciones tradicionales, como configurar recordatorios, controlar dispositivos o responder preguntas rápidas, como las nuevas capacidades de inteligencia artificial generativa.

A diferencia del Asistente de Google, Gemini puede mantener conversaciones más naturales, redactar textos, resumir información, generar contenido y responder preguntas más complejas utilizando modelos avanzados de IA.