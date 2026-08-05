Perez Hilton ¿Quién es Perez Hilton y qué se sabe de su estado de salud tras polémica transmisión en TikTok? (Instagram: (@theperezhilton))

El famoso bloguero de la cultura pop, Perez Hilton, permanece bajo observación médica tras haber sido trasladado de emergencia a un centro hospitalario en Miami, Florida.

La intervención de las autoridades ocurrió durante la noche del pasado 4 de agosto de 2026, luego de que una transmisión en directo en su cuenta oficial de TikTok desatara una ola de pánico entre miles de espectadores al mostrar señales explícitas de una severa crisis emocional.

¿Qué ocurrió durante la transmisión en vivo de Perez Hilton?

El operativo se desencadenó cuando la Oficina del Alguacil del Condado de Miami-Dade comenzó a recibir decenas de llamadas al 911 por parte de la audiencia del creador de contenido de 48 años.

Los espectadores reportaron que el Hilton estaba completamente desnudo, con cortes visibles en el rostro y cuerpo, cubierto de sangre mientras sostenía un cuchillo grande.

Ante la gravedad de los reportes, los agentes rastrearon rápidamente la ubicación de su residencia en la zona de Westchester, Miami, donde ingresaron al hogar y lo encontraron solo dentro de la propiedad.

¿Qué se sabe actualmente sobre el estado de salud del comunicador?

Al arribar al inmueble, las autoridades locales y el personal de Miami-Dade Fire Rescue actuaron bajo los protocolos de contención para salvaguardar la integridad del bloguero.

Perez Hilton fue estabilizado en el lugar y posteriormente trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada tras sufrir un episodio severo de crisis emocional.

Hasta el momento, el diagnóstico específico se mantiene bajo reserva médica, confirmando únicamente que permanece hospitalizado.

Por su parte, sus representantes, Dante Rusciolelli y Rebeka Kochan, emitieron un comunicado oficial donde manifestaron su profunda preocupación por el bienestar de Hilton tras no haber podido contactarlo de manera directa, exhortando al público y a los medios a evitar especulaciones y a mantener absoluto respeto por la privacidad de la familia en este momento tan delicado.

¿Quién es Perez Hilton y cuál ha sido su trayectoria en los medios?

Mario Armando Lavandeira Jr., mejor conocido como Perez Hilton, nació el 23 de marzo de 1978 en Miami y es una de las figuras más influyentes del periodismo de farándula de las últimas décadas.

De ascendencia cubano-estadounidense, alcanzó un éxito masivo a mediados de los años 2000 gracias a su portal PerezHilton.com, caracterizado por un estilo mordaz, apodos a celebridades e intervenciones gráficas en fotografías de la farándula hollywoodense.

A lo largo de su carrera ha trabajado como presentador de televisión, comentarista en cadenas como VH1, donde lideró el espacio “What Perez Says” y es padre soltero de tres hijos nacidos vía gestación subrogada.