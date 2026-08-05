¿Por qué Ned recordó a Peter Parker? La teoría de los fans que explicaría el final de Spiderman: Brand New Day

Spiderman: Brand New Day Diversas teorías se han desatado en redes sociales respecto al futuro de Peter Parker y sus amigos en el MCU, siendo Ned Leeds el principal tema de conversación.

¡Alto ahí! Si aún no has visto Spider-Man: Brand New Day, da vuelta atrás, pues esta nota ha sido desarrollada con material altamento secreto... bueno, quizá no tan secreto, sin embargo, existirán spoilers que probablemente desees evitar si aún no has tenido oportunidad de ir al cine (o de encontrar un link ilegal, no juzgamos).

En cambio, si ya has visto la nueva entrega del arácnido del MCU en manos de Destin Daniel Cretton y deseas seguir llenando tu mente de las teorías que el filme desató en redes sociales, ¡no se diga más, toma asiento y prepárate!

Spider-Man: Brand New Day honra “el poder de la amistad” en la relación de Ned y Peter

Interpretado por Jacob Batalon desde su introducción en Spider-Man: Homecoming del 2017, Ned Leeds se convirtió en el rostro del mejor amigo de Peter Parker en el cine contemporáneo, destacando por su inmensa lealtad al apoyarlo tanto en sus inicios de súperheroe como en su vida personal.

A pesar de no contar con elementos “fantásticos” antes vistos en personajes como Harry Osborn, quien adquirió la identidad del Segundo Duende Verde, el mejor amigo del Spider-Man del MCU se ganó el cariño del público por su constante apoyo al protagonista, su sentido del humor adolescente y la química que Batalon creó con Tom Holland a través de los años.

Cada una de las ventajas de Ned Leeds formadas en el MCU, se vieron potenciadas en la historia bajo la dirección de Cretton, incluso si la película narraba una realidad en la que el personaje ni siquiera tenía recuerdos de Peter Parker, el amigo de la primera parte de su vida y con quien había planeado pasar el resto de ella al ingresar juntos a la universidad.

Sin embargo, Leeds aún mantuvo su admiración por Spider-Man, siendo el creador de una aplicación digital que rastreaba los avistamientos del héroe. E incluso, bastó una escena juntos en la que intercambiaron referencias a El Señor de los Anillos y colaboraron para armar un set de LEGO, para destacar la importancia que la amistad tiene en las conexiones humanas, pues en palabras de Peter, tal momento con su mejor amigo fue “la mejor diversión en años”.

A diferencia de la narrativa común de Hollywood, Spider-Man: Brand New Day otorga el mismo peso emocional, que da al amor romántico, también a la amistad, resaltando el impacto positivo de las amistades en la vida cotidiana y el dolor que significa perderlas.

Los recuerdos de Ned al final de Brand New Day: ¿memoria muscular, un hechizo... o el gen mutante?

Ahora, considerando que la nueva entrega de Spider-Man del MCU ha otorgado tal importancia a la relación entre Peter y Ned, el público fanático ha estallado en teorías alrededor de los amigos que expliquen el final de Brand New Day; en esta última escena, Ned es capaz de responder al saludo secreto que sólo ellos conocen y, con una expresión de reconocimiento en su rostro, pronuncia el nombre de su amigo.

“Me parece que está realmente abierto a la interpretación de cada uno”, fueron las palabras de Batalon, quien interpreta a Ned, señalando la posibilidad de que ese pequeño guiño pueda funcionar para que las cosas se “desarrollen a partir de ahí”, es decir, el actor no se cierra a la esperanza de que los mejores amigos se reúnan.

In Spiderman: No way home,What if Ned and Peter accidentally created a spell during that handshake and that's why he remembered because of it?

Look closely at the spark. pic.twitter.com/VJvuv1DKb2 — Great Mimie (@_Knowledge_07) August 5, 2026

Sin embargo, la teoría que ha tenido mayor peso en redes sociales, es la “chispa” de magia que Ned logra activar en Spider-Man: No Way Home, donde está portando un Anillo de Honda popularizado por las películas de Dr. Strange. De acuerdo con cuentas fanáticas, este artefacto mágico —capaz de abrir portales dimensionales— podría haber causado una interferencia en el hechizo de olvido, por lo que los recuerdos de Ned serían más sencillos de recuperar.

Otra de las teorías más relevantes, ubica la responsabilidad de este final a Jean Grey, poderosa telépata que congela la mente de miles de personas en el último acto del filme. Según señalan aficionados y aficionadas, los poderes de Grey podrían haber “desbloqueado” las memorias reprimidas de Ned y MJ, ya que la chica interpretada por Zendaya también parece dar indicios de recordar a Peter al acariciar con afecto su collar de Dalia Negra.

Hasta el momento, ninguno de los actores o actrices del reparto han confirmado las teorías, mas las especulaciones crecen con cada nuevo detalle hallado y brinda al público el pasatiempo perfecto para entretenerse estos meses, antes de que Avengers: Doomsday llegue a cines y nuevas teorías ocupen el sitio que hoy tiene Ned Leeds.