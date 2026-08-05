Chivas se burla de RoRo por su polémico casco en la Velada del Año VI (Velada del Año VI)

El Rebaño Sagrado desató una serie de comentarios en su redes sociales, días después de uno de los enfrentamientos más virales del año.

A unos días del enfrentamiento entre Samy Rivers y RoRo en La Velada del Año, el equipo de futbol Chivas se sumó al debate en contra de la influencer española, quien generó diversos comentarios en las plataformas digitales.

¿Qué pasó entre Samy Rivers y RoRo en La Velada del Año?

Tras la victoria de RoRo en La Velada del Año 2026 sobre la jalisciense Samy, miles de seguidores señalaron que la creadora de contenido europea sacó ventaja en la pelea al usar un casco rígido en el encuentro.

Por lo cual, se especuló que el protector absorbía gran parte de los impactos, lo que habría representado una ventaja.

El equipo de RoRo respondió con burlas tras la pelea.

Este evento se hizo aún más polémico después de que el equipo de producción de RoRo cantó dentro del autobús “¿El casco dónde está? ¡Rivers, el casco dónde está!”, en festejo de la victoria de la streamer.

¿Cómo se burlaron las Chivas de RoRo?

En apoyo a Samy Rivers y previo a su encuentro con la LAFC, las Chivas se sumaron en contra de RoRo, compartiendo a través de sus cuentas oficiales una fotografía del futbolista José Castillo, en la que mostraba sus musculosos brazos, mientras que a un costado aparecía la imagen del casco que usó RoRo.

La imagen estaba acompañada de la pregunta con doble sentido: “¿Qué está más macizo?”; esta publicación hacía referencia tanto al físico del defensor como a la supuesta dureza del protector facial.

En ese sentido, la mexicana recibió el respaldo del Rebaño ya que ha mantenido una relación muy cercana con el club.

Estos hechos sólo han provocado diversas teorías y comentarios en redes sociales, por lo que, los rojiblancos solo aprovecharon el episodio para generar interacciones en sus cuentas oficiales.