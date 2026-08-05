Números ganadores Melate, Revancha y Revanchita 4248: resultados del sorteo del miércoles 5 de agosto

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 5 de agosto (Crónica Digital)

El Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4248 se celebra este miércoles 5 de agosto, impulsado por una bolsa acumulada que mantiene el interés por conocer los números ganadores y resultados de esta edición.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4248?

Para esta edición, la bolsa acumulada del Melate alcanzó 197 millones de pesos, monto que se formó tras varios sorteos consecutivos sin un ganador del premio mayor.

Transmisión en vivo: Resultados del sorteo Melate 4248

El sorteo se transmite en vivo mediante el canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional, donde los participantes pueden seguir paso a paso la extracción de las esferas y conocer en tiempo real las combinaciones ganadoras.

Al finalizar la transmisión, el registro íntegro del evento queda disponible para consulta, permitiendo verificar los resultados oficiales del Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4248.

¿A qué hora es el sorteo Melate 4248?

La edición 4248 comienza a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo se juega Melate?

Para participar, cada jugador selecciona entre seis y diez números de un universo compuesto por 56 opciones. Durante el sorteo se extraen seis números principales y una esfera adicional que interviene en la asignación de premios complementarios.

Con un mismo boleto, los participantes ingresan automáticamente al Melate, además de las modalidades Revancha y Revanchita, siempre que hayan sido adquiridas.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4248?

Los resultados oficiales del Melate 4248 pueden revisarse en los canales institucionales de la Lotería Nacional y en los establecimientos autorizados para la venta de boletos.

Además, el sistema digital incorpora una herramienta de verificación que permite capturar la combinación del boleto para confirmar, en cuestión de segundos, si existe algún premio disponible.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El precio base para participar en Melate es de 15 pesos por boleto. Quienes también desean competir en Revancha deben cubrir 10 pesos adicionales, mientras que Revanchita requiere un pago extra de 5 pesos.