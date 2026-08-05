¿Te acuerdas del Gullit Peña? Captan al exjugador mexicano presuntamente borracho en una moto (Redes Sociales)

Uno de los exjugadores del Club León fue el centro de la controversia después de que se difundiera en redes sociales un video donde se le puede observar en compañía de un sujeto en estado de ebriedad.

En las imágenes se puede ver al exfutbolista Carlos Peña como pasajero en un vehículo motorizado mientras sostiene una botella de licor.

¿Qué pasó en el clip en donde se ve a Gullit Peña bajo los efectos del alcohol?

La escena generó una ola de reacciones y abrió el debate, ya que Gullit Peña viajaba a bordo de una motocicleta, sin casco y en estado de ebriedad, mientras que el conductor de este vehículo, se puede observar ingiriendo una bebida alcohólica mientras graba y conduce.

En el audio se puede escuchar que el conductor le pregunta a Peña: “Venimos bien pedos, ¿verdad, Gullit?”. Las imágenes se registraron en las calles de León, en donde radica el exjugador de la Liga MX.

Los problemas de disciplina marcaron parte de su carrera.

Aunque actualmente Gullit Peña no pertenece a una escuadra, su carrera comenzó a descender por problemas disciplinarios y por su incremento en el consumo de alcohol, lo que derivó de sus salidas de varios clubes mexicanos.

¿Cuál es la trayectoria de Gullit Peña?

La carrera de Peña se catapultó en 2014, ya que fue una de las piezas clave del futbol mexicano durante el bicampeonato del Club León y por su participación en el Mundial de Brasil, con la Selección Mexicana.

También, tuvo presencia en los equipos de Chivas, Cruz Azul y el Rangers de Escocia.

Actualmente se encuentra en una nueva etapa fuera de las canchas, ya que creó una academia del balompié, la cual fue inaugurada en Unidad Deportiva Antonio “La Tota” Carbajal; este espacio tiene el objetivo de impulsar a niños y jóvenes amantes del futbol.